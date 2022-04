Binance bloque les utilisateurs russes en raison des sanctions de l'Union européenne

Binance restreint les utilisateurs russes

Dans le cadre du conflit russo-ukrainien, l'Union européenne vient de procéder à une cinquième vague de sanctions financières à l'encontre de la Russie. Pour se conformer à celles-ci, la première plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, Binance, a annoncé l'adoption d'importantes restrictions pour les utilisateurs russes.

Concrètement, les limitations imposées par Binance concernent les comptes détenant plus de 10 000 euros sur la plateforme. Dans ce cas, ils ne pourront plus effectuer de dépôts ou de transactions sur leurs portefeuilles. Cela concerne les services de spot, futures, mais également le staking ou earning.

Plus précisément, Binance cible les ressortissants russes, les personnes physiques résidant en Russie ainsi que les entités juridiques établies en Russie. En deçà des 10 000 euros, les utilisateurs ne sont pas concernés, comme le précise le communiqué officiel :

« Les comptes des ressortissants russes résidant hors de Russie, vérifiés à l'aide d'une preuve d'adresse, et les comptes des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou des personnes morales établies en Russie, dont la valeur totale reste inférieure à 10 000 EUR, ne seront pas affectés et resteront actifs ».

Les personnes et entités soumises à ces restrictions et ayant des positions ouvertes sur des contrats à terme auront un délai de 90 jours pour clôturer leurs positions. Toutefois, Binance semble conscient des répercussions d'une telle décision et a souligné que les mesures nouvellement adoptées seraient « potentiellement restrictives pour les citoyens russes normaux ».

👉 Pour en savoir plus, consultez notre tutoriel sur l'exchange Binance

Binance fait-elle volte-face ?

C'est un débat qui dure depuis le début du conflit russo-ukrainien. Les plateformes d'échanges centralisées doivent-elles accepter de restreindre les utilisateurs russes pour se plier aux sanctions imposées par l'Union européenne ?

Pour rappel, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé de lourdes sanctions financières pour entraver l'économie russe. Cela dit, l'ensemble de la communauté internationale, et notamment le ministre français Bruno Le Maire, a mis en garde contre l'utilisation des cryptomonnaies pour échapper à ces sanctions.

Assez rapidement, le vice-premier ministre du pays, Mykhailo Fedorov, a demandé aux exchanges de bloquer tous les comptes d'utilisateurs russes. Une demande soutenue par les États-Unis, qui ont également invité les plateformes d'échanges à empêcher les Russes d'esquiver les sanctions par le biais des cryptomonnaies.

Le 28 février, Binance répondait par un refus ferme de bloquer les comptes d'utilisateurs russes. En effet, le porte-parole de l'exchange insistait sur le fait que l'entreprise souhaitait éviter que les sanctions financières à l'encontre d'entités russes ne touchent « les utilisateurs innocents ».

Et pourtant, à peine un mois plus tard, Binance fait machine arrière et revient sur ses propos. Une décision qui risque de ne pas plaire à la communauté crypto. Celle-ci s'était déjà insurgée plusieurs fois des demandes de blocage des gouvernements, jugeant qu'elles allaient à l'encontre de la philosophie de Bitcoin (BTC), censé être une monnaie apatride et non censurable.

👉 Pour aller plus loin – Les plateformes d’échange de cryptomonnaies doivent-elles bloquer les utilisateurs russes ?

Source : Binance

