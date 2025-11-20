Bientôt du staking chez Ripple (XRP) ? Les responsables du réseau y croient

Ripple envisage de proposer le staking de XRP, afin de mieux sécuriser son réseau et d'ouvrir de nouveaux usages dans la finance décentralisée (DeFi). Qu'est-ce que cela changerait ?

Ripple envisage d’intégrer le staking à son réseau de paiement

Deux pontes de Ripple ont ouvertement discuté du staking ces derniers jours, suggérant que le projet est très sérieux pour le réseau de paiement. Ayo Akinyele, l’ingénieur en chef de Ripple, a publié un long billet de blog cette semaine, qui explore le rôle du XRP dans la DeFi.

Selon lui, le staking pourrait permettre de nouvelles utilités pour le XRP, faisant ainsi évoluer le réseau :

Cela encourage la participation à long terme et peut renforcer la sécurité en récompensant ceux qui contribuent au maintien du consensus. Pour les détenteurs, ces modèles peuvent offrir un moyen plus direct de participer à la gouvernance du réseau.

Une petite révolution

Comme le souligne Ayo Akinyele, cela constituerait une petite révolution pour Ripple. Actuellement, les frais de transaction sont en effet détruits, pas redistribués.

La mise en place d'un protocole lié au staking nécessiterait deux choses selon l'ingénieur : une source de récompenses de staking, ainsi que la distribution juste de ces dernières. C'est donc un ensemble de mécanismes complexes à prendre en compte.

Le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a repris l'idée sur son compte X. Il a noté que le réseau de Ripple était ancien à l'échelle des cryptomonnaies, ayant été créé en 2012. Selon lui, cette évolution serait donc bénéfique :

Avec les initiatives de programmabilité et les discussions autour des smart contracts en cours, il nous a semblé que c’était également le bon moment pour aborder à quoi pourraient ressembler d’autres capacités DeFi intégrées nativement.

Deux systèmes envisagés pour le staking de XRP

Selon David Schwartz, 2 systèmes différents pourraient être envisagés pour cette refonte de Ripple. Le premier système à « double couche » comprendrait une première couche composée de 16 validateurs, qui seraient sélectionnés par la couche externe, en fonction de la quantité stakée.

Le second système est plus simple et ne modifie pas le système de consensus. Il s’agirait d’utiliser les frais de transactions pour payer les ZK-proofs pour l’exécution correcte des smart contracts. Cela voudrait dire que les nœuds du réseau n’auraient pas à exécuter eux-mêmes les smart contracts.

Si ces idées commencent à être partagées, l’arrivée du staking pourrait prendre du temps si Ripple décidait de le mettre en place. David Schwartz a en effet souligné que la tâche était complexe, demandait beaucoup d’efforts et de risques.

On a en effet vu à quelles difficultés s’est exposé Ethereum lorsqu’il a progressivement changé son modèle de consensus. Un tel projet demandera donc du temps ; mais il semblerait que les responsables de Ripple aient envoyé un signal fort cette semaine.

Source : dev.to

