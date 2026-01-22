La Banque centrale d'Iran a acheté au moins 507 millions d'USDT

Selon le dernier rapport d'enquête d'Elliptic, la Banque centrale d'Iran a acquis au minimum 507 millions de dollars d'USDT. Que savons-nous sur ces mouvements ?

L'Iran a acquis au moins un demi-milliard d'USDT

Alors que l’Iran fait l’objet de lourdes sanctions internationales, il lui est de plus en plus difficile de commercer avec l’étranger. Sa monnaie, le rial, est également fortement dévaluée face aux autres devises, comme le dollar.

Dans leur dernier rapport, les chercheurs d’Elliptic ont dévoilé que le régime iranien s'était déjà procuré au moins 507 millions de dollars du stablecoin USDT de Tether, pour tenter de contourner les sanctions et de soutenir le rial.

Acquis par la Banque centrale d’Iran (CBI), ce montant ne serait en réalité qu’un minimum :

Grâce à ces indices, les chercheurs d'Elliptic ont pu cartographier l'infrastructure de portefeuilles étendue de la Banque centrale, révélant une accumulation systématique d'USDT totalisant au moins un demi-milliard de dollars. Cela indique une stratégie sophistiquée visant à contourner le système bancaire mondial. Ce chiffre doit être considéré comme une limite inférieure du montant d'USDT acquis par la CBI, car notre analyse ne prend en compte que les portefeuilles que nous avons pu attribuer à la CBI avec un niveau de confiance élevé.

En septembre dernier, Israël accusait déjà l’Iran d’utiliser l’USDT pour contourner les sanctions, et il était alors fait mention de 1,5 milliard de dollars. D’ailleurs, le hack de Nobitex le 18 juin 2025 par le groupe de hacker pro-israélien Gonjeshke Darande avait été justifié par le fait que l’exchange de cryptomonnaies était utilisé par le régime pour contourner les sanctions. Alors que les 90 millions de dollars de cryptomonnaies volés ont ensuite été brûlés, Elliptic confirme par l’analyse on-chain ce qui avait été dénoncé à l’époque.

Par la suite, la Banque centrale d’Iran a commencé à faire transiter ses USDT de la blockchain Tron (TRX) à Ethereum (ETH), pour les convertir en d’autres cryptomonnaies via des exchanges décentralisés (DEX), afin de les envoyer vers d’autres réseaux et plateformes centralisées.

Alors que les montants en jeu dépassent très certainement les 507 millions de dollars, il est difficile de savoir dans quelle mesure Tether était déjà au courant de ces mouvements.

Toutefois, le rapport d’Elliptic indique que le 15 juin 2025, l’émetteur de stablecoins aurait gelé 37 millions d’USDT liés à des wallets de la Banque centrale d’Iran. En outre, un tweet du 25 juin 2025 d’un analyste on-chain avance que Tether aurait gelé 112 adresses Tron et Ethereum liées à l’Iran, le tout pour 700 millions de dollars. Cela doit toutefois être considéré avec une grande prudence, car ces chiffres n’ont ni été confirmés par Tether ni repris par Elliptic.

Quoi qu’il en soit, maintenant que les mouvements du régime en place ont officiellement été révélés au grand jour, il s’agira de rester attentif aux prochaines communications de Tether sur le sujet.

Source : Elliptic

