Après son réseau social, Aave tourne le dos à son wallet et restructure ses opérations

Stani Kulechov, le fondateur d'Aave, a annoncé l'abandon du wallet Family ainsi que la fin du nom Avara comme marque centrale de son écosystème. Alors que cette nouvelle intervient peu de temps après l'abandon de Lens Protocol, retour sur cette restructuration.

Avara n'est plus, tandis qu'Aave abandonne son wallet Family

Il y a quelques semaines, nous revenions sur l'annonce d'Aave, qui cédait la gestion de son réseau social Lens Protocol aux équipes de Mask Network. Mardi soir, le géant de la finance décentralisée (DeFi) a cette fois annoncé l'abandon progressif de son wallet Family, par le biais de sa marque commerciale Avara :

En 2023, Avara a fait l’acquisition de Family, intégrant ainsi une équipe d’ingénierie design exceptionnellement talentueuse. Nous pensons que les futurs utilisateurs de la DeFi préféreront des expériences financières conçues sur mesure plutôt que des portefeuilles explorateurs à usage général. Par conséquent, nous allons progressivement abandonner l’application iOS Family au cours de l’année à venir.

En novembre 2023, le rebranding d'Aave Companies en Avara promettait des développements intéressants, tant par l'application de lending phare, que de Lens Protocol et du wallet Family. Un peu plus de 2 ans plus tard, le bear market oblige à des restructurations, afin de réduire les coûts et de recentrer l'activité sur le cœur de métier. C'est une stratégie commune à de nombreux acteurs en période de crise, et cela nous rappelle les nombreux licenciements auxquels nous avons pu assister chez différents acteurs cryptos durant le précédent bear market.

À propos de restructuration, Stani Kulechov, le fondateur d'Aave, a également précisé que la marque Avara n'avait plus lieu d'être et que toutes les communications se feraient désormais sous le nom d'Aave :

Dans le cadre de cette transition, la marque Avara n'est plus nécessaire, car nous nous concentrons désormais pleinement sur le déploiement d'Aave auprès du grand public. Nous formons désormais une seule et même équipe de concepteurs, d'ingénieurs et d'experts en smart contract de renommée mondiale, unis autour d'une mission commune : rendre la DeFi accessible à tous.

En parallèle de cette annonce, le prix du token AAVE affiche 128,3 dollars, stable au cours des dernières 24 heures. Mardi, nous revenions toutefois sur la bonne santé du protocole DeFi, qui reste de très loin le leader de l'écosystème, malgré l'échec des projets annexes.

Source : X

