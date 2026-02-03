Le fondateur d'Aave s'offre un manoir à 22 millions de livres sterling

Stani Kulechov, le fondateur d'Aave, s'est offert un manoir à 22 millions de livres sterling dans un quartier huppé de Londres. Retour sur cette acquisition.

Stani Kulechov acquiert une imposante propriété en banlieue londonienne

Dans un rapport paru ce matin, Bloomberg rapporte que Stani Kulechov, le fondateur d'Aave, s'est offert un manoir en banlieue londonienne pour la somme de 22 millions de livres sterling. Situé dans le quartier de Notting Hill, il s'agirait de l'une des transactions les plus importantes du marché immobilier de luxe local, alors que le média rapporte que le secteur traverse actuellement une crise.

En effet, les ventes des biens immobiliers pour un montant supérieur à 5 millions de dollars auraient notamment chuté de 40 % au mois de décembre dernier par rapport à l'année précédente, alors que des taxes supplémentaires allant de de 2 500 à 7 500 livres entreront en vigueur en 2028 pour les biens d'une valeur supérieure à 2 millions de livres.

Ainsi, le manoir de 5 étages aurait été acquis au mois de novembre dernier pour 2 millions de livres de moins que l'estimation initiale.

👉 Pour aller plus loin — Tout savoir sur le protocole de DeFi Aave

Concernant Aave, le token, comme beaucoup d'autres altcoins, n'est pas parvenu à se démarquer en 2025 et s'échange aujourd'hui à 127 dollars, en baisse de 80 % par rapport à son plus haut historique (ATH) à plus de 660 dollars en mai 2021.

Malgré tout, le protocole en lui-même est parvenu à garder la tête des applications de finance décentralisée (DeFi) avec le plus de valeur totale verrouillée, affichant à ce jour 28,82 milliards de dollars, ce qui constitue d'ailleurs un ATH en équivalent ETH, à raison de 13,05 millions d'Ethers.

Acheter la crypto AAVE en quelques clics avec Finst

Source : Bloomberg, DefiLlama

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.