Le fondateur d'Aave s'offre un manoir à 22 millions de livres sterling

Stani Kulechov, le fondateur d'Aave, s'est offert un manoir à 22 millions de livres sterling dans un quartier huppé de Londres. Retour sur cette acquisition.

le 3 février 2026 à 16:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Le fondateur d'Aave s'offre un manoir à 22 millions de livres sterling
Test logo

Aave

121.31$

Notre fiche

Aave

Acheter Aave (AAVE)

Partenaire Kraken

Stani Kulechov acquiert une imposante propriété en banlieue londonienne

Dans un rapport paru ce matin, Bloomberg rapporte que Stani Kulechov, le fondateur d'Aave, s'est offert un manoir en banlieue londonienne pour la somme de 22 millions de livres sterling. Situé dans le quartier de Notting Hill, il s'agirait de l'une des transactions les plus importantes du marché immobilier de luxe local, alors que le média rapporte que le secteur traverse actuellement une crise.

En effet, les ventes des biens immobiliers pour un montant supérieur à 5 millions de dollars auraient notamment chuté de 40 % au mois de décembre dernier par rapport à l'année précédente, alors que des taxes supplémentaires allant de de 2 500 à 7 500 livres entreront en vigueur en 2028 pour les biens d'une valeur supérieure à 2 millions de livres.

Ainsi, le manoir de 5 étages aurait été acquis au mois de novembre dernier pour 2 millions de livres de moins que l'estimation initiale.

👉 Pour aller plus loin — Tout savoir sur le protocole de DeFi Aave

Concernant Aave, le token, comme beaucoup d'autres altcoins, n'est pas parvenu à se démarquer en 2025 et s'échange aujourd'hui à 127 dollars, en baisse de 80 % par rapport à son plus haut historique (ATH) à plus de 660 dollars en mai 2021.

Malgré tout, le protocole en lui-même est parvenu à garder la tête des applications de finance décentralisée (DeFi) avec le plus de valeur totale verrouillée, affichant à ce jour 28,82 milliards de dollars, ce qui constitue d'ailleurs un ATH en équivalent ETH, à raison de 13,05 millions d'Ethers.

Acheter la crypto AAVE en quelques clics avec Finst
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Bloomberg, DefiLlama

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2337 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Aave

Voir plus
Tout voir
Test logo

AAVE

Aave

-5.45%

121.31$

Notre fiche explicative sur

Aave

Acheter Aave (AAVE)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Liquidations record sur le marché crypto ce week-end : un trader perd à lui seul 220 millions de dollars d'ETH

Liquidations record sur le marché crypto ce week-end : un trader perd à lui seul 220 millions de dollars d'ETH

 L'or et l'argent s'effondrent : 7 000 milliards de dollars effacés en moins de 2 jours

L'or et l'argent s'effondrent : 7 000 milliards de dollars effacés en moins de 2 jours

 Le Bitcoin (BTC) a plus de chance de chuter à 45 000 dollars que de remonter à 120 000 dollars en 2026

Le Bitcoin (BTC) a plus de chance de chuter à 45 000 dollars que de remonter à 120 000 dollars en 2026

 Le Bitcoin passe sous les 80 000 dollars : le bear market s'installe

Le Bitcoin passe sous les 80 000 dollars : le bear market s'installe