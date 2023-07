Combien d'ETH sont disponibles à l'achat ? Analyse on-chain sur Ethereum

L'utilisation et l'émission de la cryptomonnaie Ether utilisé par l'écosystème du réseau Ethereum font de cette crypto un cas particulièrement unique. Aujourd'hui, nous analysons la répartition et l'évolution de l'offre d'ETH avant et après le Merge afin de répondre à une question cruciale : combien d'Ethers (ETH) sont disponibles à l'achat ?