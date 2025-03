Comment acheter des actions Stellantis (STLAP) en 2025 ?

Vous envisagez d'investir dans les actions de Stellantis (STLAP), mais vous ne savez pas exactement comment procéder ? Pour acheter des actions Stellantis, il est indispensable d'utiliser une plateforme spécialisée dans l'investissement. Découvrez dans ce guide pratique comment acheter facilement des actions Stellantis en 2025.

Où acheter des actions Stellantis ?

Vous pensez à investir dans des actions Stellantis ? Pour réaliser votre achat d’actions Stellantis, il est recommandé de passer par une plateforme spécialisée dans les investissements financiers. Voici une sélection (non exhaustive) des plateformes adaptées :

🖥️ Plateforme 💲 Frais 💰 Verse des dividendes ? eToro Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions Trade Republic 1 € par opération Selon les actions Bitpanda Pas de frais, mais présence d'un spread Oui XTB Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions et prélève une commission

Simple à prendre en main, fiable et régulée en France, la plateforme eToro convient particulièrement aux investisseurs débutants souhaitant acheter des actions Stellantis.

Acheter des actions sur eToro



Guide pour acheter des actions Stellantis via eToro

Fondée en 2007, eToro est une plateforme moderne dédiée à l’investissement en ligne. Elle propose une large sélection d’instruments financiers, notamment des actions, des ETF, des devises, des matières premières ainsi que des cryptomonnaies.

Pour acquérir des actions Stellantis avec eToro, procédez comme suit :

Créez votre compte sur la plateforme (lien d'affiliation) et effectuez la validation de votre identité (procédure KYC) ;

Alimentez votre compte en euros par carte bancaire ou virement bancaire ;

Achetez vos actions Stellantis en seulement quelques clics.

Découvrez dès maintenant notre guide détaillé pour ouvrir un compte sur eToro et acheter facilement vos actions Stellantis 👇

Comment ouvrir un compte sur eToro ?

Pour créer votre compte eToro, cliquez simplement sur le bouton ci-dessous (lien d'affiliation). Une fois arrivé sur la page d’accueil, sélectionnez « Commencer à investir », situé en bas à gauche :

Acheter des actions sur eToro



Une fois sur la page d'inscription, plusieurs possibilités s'offrent à vous : connexion via Facebook ou Google (Gmail), ou inscription classique en indiquant un pseudonyme, une adresse e-mail valide et un mot de passe sécurisé.

Afin de compléter votre inscription sur eToro et ainsi pouvoir acquérir des actions Stellantis, vous devrez fournir quelques informations complémentaires permettant de vérifier votre identité. Il vous sera demandé de transmettre une pièce d'identité valide, de confirmer votre numéro de téléphone et de remplir un court questionnaire. Cette démarche est obligatoire, car eToro respecte les exigences réglementaires françaises.

Comment déposer des euros sur eToro ?

Après avoir créé et validé votre compte eToro, vous devez effectuer un dépôt en euros pour pouvoir acheter des actions Stellantis. Pour cela, cliquez sur l’option « Dépôt de fonds » située en bas à gauche de votre tableau de bord :

Avant de poursuivre, notez que votre solde sur eToro apparaîtra en dollars américains (USD) et que toutes les transactions seront réalisées dans cette devise. Soyez rassuré : vos euros seront automatiquement convertis en dollars lors du dépôt.

Pour alimenter votre compte eToro, vous disposez de deux possibilités : par virement bancaire ou par carte bancaire. Voici les détails spécifiques à chaque méthode afin de vous guider dans votre choix :

Carte Bancaire Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 50 $ 500 $ Taux de change Moins avantageux Plus avantageux Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Besoin d'aide pour effectuer un dépôt sur votre compte eToro ? Cliquez simplement sur l'option correspondant à votre mode de paiement pour accéder aux instructions détaillées :

Comment réaliser un dépôt en utilisant une carte bancaire ? Si vous souhaitez alimenter votre compte eToro en utilisant une carte de crédit/débit, voici les étapes à suivre : Choisissez l'option « Carte de crédit » dans le menu déroulant ;

Inscrivez le numéro de votre carte de crédit/débit dans l'espace réservé ;

Précisez la date d'expiration de votre carte ;

Inscrivez le code CVC à 3 chiffres situé à l'arrière de votre carte. Après avoir fourni ces détails et validé l'opération, votre compte eToro sera crédité en quelques instants. La transaction sera affichée sous le nom « eToro (Europe) Ltd. » dans l'application de votre banque.

Comment effectuer un dépôt par le biais d'un transfert bancaire ? Si vous souhaitez effectuer un dépôt sur votre compte eToro via un transfert bancaire, voici les étapes à suivre : Choisissez « Virement bancaire » comme méthode de paiement et appuyez sur « Continuer ». Les coordonnées de la banque associée à eToro apparaîtront et vous seront également envoyées par e-mail ;

Connectez-vous à votre compte bancaire en ligne (ou rendez-vous à votre agence bancaire) pour réaliser le transfert de fonds ;

Il est crucial de noter l'identifiant de transaction . Ce numéro est nécessaire pour qu'eToro puisse lier les fonds qu'il reçoit à votre compte sur leur plateforme.

. Ce numéro est nécessaire pour qu'eToro puisse lier les fonds qu'il reçoit à votre compte sur leur plateforme. Il est IMPÉRATIF d'inclure cet identifiant lors de votre transfert, généralement dans le champ intitulé « Mémo », « Message » ou « Référence de votre virement » du formulaire. Sachez que les dépôts par virement bancaire sur eToro nécessitent généralement entre 4 à 7 jours ouvrables pour être traités.

Acheter des actions sur eToro



Acheter des actions Stellantis en 2 minutes

Votre compte eToro est approvisionné en euros ? Vous pouvez dès à présent acheter facilement des actions Stellantis en suivant ces quelques étapes simples :

Recherchez « Stellantis » ou « STLAP » dans la barre de recherche.

» ou « » dans la barre de recherche. Sélectionnez STLAP et cliquez sur « Investissez ».

Une fenêtre s'affichera alors, indiquant le prix actuel d'une action Stellantis (ici 11,51 €). Saisissez le montant que vous souhaitez investir (par exemple 100 $), puis cliquez sur « Placer un ordre » afin de finaliser l'achat de vos actions Stellantis !

Vous serez alors titulaire d'un CFD (« Contract for Difference ») portant sur l'action Stellantis. Cela implique que vous ne détenez pas physiquement l'action elle-même, mais plutôt un contrat qui reproduit l'évolution du prix de l'action sur les marchés financiers.

Si vous êtes novice en investissement, il est recommandé d'éviter l'utilisation de l'effet de levier. Maintenez le paramètre sur x1 afin de réduire les risques associés à cet instrument de trading.

Faut-il acheter l'action Stellantis en 2025 ?

L’année 2025 va être une année importante pour Stellantis, le géant automobile né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Entre transition vers l’électrique, défis macroéconomiques et stratégies d’expansion, l’entreprise va connaître une période cruciale. Alors, est-il intéressant d’investir dans l’action Stellantis en 2025 ?

Stellantis, un acteur automobile en pleine mutation

Stellantis s’est imposé comme l’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux, avec un portefeuille de marques emblématiques telles que Peugeot, Jeep, Fiat et Citroën. Fort de son envergure, le groupe a su capitaliser sur des synergies industrielles pour optimiser ses coûts et renforcer sa rentabilité.

Le virage vers l’électrification reste au cœur de sa stratégie, avec des investissements massifs dans les véhicules électriques et les technologies associées. Stellantis ambitionne de rivaliser avec Tesla et Volkswagen sur ce segment, en proposant une gamme variée de modèles électriques et hybrides.

Par ailleurs, le groupe mise sur son expansion en Amérique du Nord et en Chine pour renforcer sa position sur des marchés stratégiques. L’augmentation de sa présence dans ces régions pourrait jouer un rôle clé dans sa croissance future.

Les enjeux pour Stellantis en 2025

Alors que Stellantis poursuit son développement, plusieurs défis pourraient influencer la performance de son action en bourse en 2025 :

Pression sur la rentabilité : la hausse des coûts des matières premières et les tensions sur les chaînes d’approvisionnement pourraient affecter la marge opérationnelle du groupe ;

: la hausse des coûts des matières premières et les tensions sur les chaînes d’approvisionnement pourraient affecter la marge opérationnelle du groupe ; Transition énergétique : Stellantis doit réussir son passage à l’électrique tout en gérant l’obsolescence de ses motorisations thermiques ;

: Stellantis doit réussir son passage à l’électrique tout en gérant l’obsolescence de ses motorisations thermiques ; Concurrence accrue : Tesla, Volkswagen et les constructeurs chinois comme BYD intensifient la compétition sur le segment des véhicules électriques ;

: Tesla, Volkswagen et les constructeurs chinois comme BYD intensifient la compétition sur le segment des véhicules électriques ; Politique de dividendes : le groupe affiche une stratégie de distribution généreuse, un point attractif pour les investisseurs en quête de rendement et de revenus passifs ;

: le groupe affiche une stratégie de distribution généreuse, un point attractif pour les investisseurs en quête de rendement et de revenus passifs ; Évolution des taux d’intérêt : un coût de financement plus élevé pourrait impacter la capacité d’investissement de Stellantis dans les prochains mois.

Pour résumer, déterminer s’il est intéressant d’acheter l’action Stellantis en 2025 dépendra de votre stratégie et de votre profil d’investisseur. Ceux qui recherchent un acteur solide du secteur automobile, engagé dans une transformation vers l’électrique, pourraient y voir une opportunité intéressante. Néanmoins, les défis liés à la conjoncture économique et à la concurrence doivent être pris en compte avant toute décision d’investissement

Acheter des actions sur eToro



FAQ : Questions fréquentes sur l'action Stellantis

✅ Qu'est-ce que Stellantis ? Stellantis est l'un des principaux groupes automobiles mondiaux, né en janvier 2021 de la fusion entre PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) et Fiat Chrysler Automobiles (Fiat, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Chrysler). L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de véhicules particuliers et utilitaires sous différentes marques, couvrant divers segments et marchés à travers le monde.

✅ Quels sont les principaux concurrents de Stellantis et comment affectent-ils le cours de l'action ? Les principaux concurrents de Stellantis incluent Volkswagen, Renault, Toyota, General Motors, Ford et Hyundai-Kia. La concurrence joue un rôle important dans l'évolution du cours de l'action Stellantis, puisque les performances commerciales, les innovations technologiques (véhicules électriques, connectés ou autonomes), ainsi que les stratégies de ces constructeurs influencent directement la part de marché de Stellantis. Ainsi, toute annonce majeure ou innovation significative chez un concurrent peut entraîner des fluctuations sur le titre Stellantis.

✅ Est-ce que Stellantis verse des dividendes ? Oui, Stellantis verse des dividendes réguliers à ses actionnaires. Le groupe a confirmé sa politique de distribution attractive dès sa création en 2021, offrant des dividendes annuels intéressants pour ses investisseurs

