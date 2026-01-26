« Accepter le Bitcoin réduit les coûts », selon ces commerçants de Las Vegas

Malgré ses nouvelles dimensions institutionnelles et boursières, le Bitcoin reste une cryptomonnaie initialement destinée à effectuer des paiements. Un cas d’usage visiblement très apprécié par les commerçants de Las Vegas.

le 26 janvier 2026 à 13:00.

2 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

« Accepter le Bitcoin réduit les coûts », selon ces commerçants de Las Vegas
Test logo

Bitcoin

87657.6$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

Paiements en Bitcoin à Las Vegas : « cela nous aide énormément »

Depuis ses origines, le Bitcoin revendique un statut monétaire à la fois résistant à la censure et indépendant de toute structure centralisée responsable de son émission, comme les banques centrales classiques. Un cas d'usage qui pourrait toutefois se heurter à ses évolutions institutionnelles et boursières, largement destinées à l'inscrire dans le camp des actifs.

Certains diront que sa volatilité légendaire l'empêche de remplir cette fonction de manière optimale, alors que ses défenseurs aiment à rappeler que : 1 BTC = 1 BTC, comme n'importe quelle autre monnaie traditionnelle, dont le cours peut également fluctuer - on s'effondrer - par rapport au dollar.

✍️ Qu'est-ce que x402 ? Tout savoir sur ce protocole de paiement développé par Coinbase

Des tergiversations qui n'empêchent pas certains commerçants de proposer des options de paiement en BTC, notamment afin de faire venir une clientèle crypto très enthousiaste pour ce genre d'initiative, comme par exemple ce magasin Carrefour Express qui proposait il y a peu une remise de 20 % sur ce type de règlement.

Une adoption également en cours du côté des États-Unis, selon ce récent reportage mené par la chaîne d'information locale FOX5, dans la ville emblématique de Las Vegas. En effet, il semble que ce moyen de paiement crypto se démocratise à grande vitesse « des chaînes de restaurants comme Steak and Shake aux petites entreprises comme un bar à jus situé dans le sud-ouest de la vallée ».

blockquote icon

Je reçois des appels tout le temps. Les gens viennent, se renseignent et me demandent si nous acceptons le Bitcoin. En réalité, certains clients que nous avons viennent grâce à cette option de paiement… cela nous aide énormément.

Commerçant local

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en janvier*
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

« C’est le genre de chose qui va devenir de plus en plus facile à utiliser. C’est l’avenir ! »

Selon le responsable régional de la boutique Cane Juice Bar and Cafe, Tyler Peterson, qui propose une option de paiement en BTC depuis maintenant 8 mois, « le Bitcoin devient très populaire auprès du grand public, pas seulement chez les personnes déjà intéressées par les cryptomonnaies. »

Un avantage également indéniable du côté des commerçants, au point de les « aider à aller de l'avant ». En particulier si l'on considère le développement d'offres comme celle de Square, la société de Jack Dorsey, qui permet actuellement « à environ 4 millions de commerçants à travers les États-Unis d’accepter les paiements en Bitcoin sans frais de traitement jusqu’en 2026 ».

🗞️ « J'ai plus confiance dans les banques centrales que dans le Bitcoin »

De quoi annuler pour de bon les frais de traitement associés aux cartes bancaires, estimés en moyenne entre 2,5 % et 3,5 % aux États-Unis, en scannant un simple QR code avec un téléphone portable possédant « n’importe quelle application Bitcoin ».

blockquote icon

C’est le genre de chose qui va devenir de plus en plus facile à utiliser. C’est l’avenir !

Tyler Peterson

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro
Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : FOX5

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

567 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Etats-Unis

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

-1.12%

87657.6$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Surveillance fiscale vs enlèvements crypto : « je préfère une amende plutôt que de perdre un doigt »

Surveillance fiscale vs enlèvements crypto : « je préfère une amende plutôt que de perdre un doigt »

 Après l'alerte de la France, Binance cherche à obtenir une licence MiCA en Grèce

Après l'alerte de la France, Binance cherche à obtenir une licence MiCA en Grèce

 Pour réduire sa dépendance à Visa et Mastercard, l’Europe veut créer un « Airbus des paiements »

Pour réduire sa dépendance à Visa et Mastercard, l’Europe veut créer un « Airbus des paiements »

 Du Bitcoin pour préparer sa retraite ? Cette compagnie d'assurance lance un produit innovant

Du Bitcoin pour préparer sa retraite ? Cette compagnie d'assurance lance un produit innovant