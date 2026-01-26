« Accepter le Bitcoin réduit les coûts », selon ces commerçants de Las Vegas

Malgré ses nouvelles dimensions institutionnelles et boursières, le Bitcoin reste une cryptomonnaie initialement destinée à effectuer des paiements. Un cas d’usage visiblement très apprécié par les commerçants de Las Vegas.

Paiements en Bitcoin à Las Vegas : « cela nous aide énormément »

Depuis ses origines, le Bitcoin revendique un statut monétaire à la fois résistant à la censure et indépendant de toute structure centralisée responsable de son émission, comme les banques centrales classiques. Un cas d'usage qui pourrait toutefois se heurter à ses évolutions institutionnelles et boursières, largement destinées à l'inscrire dans le camp des actifs.

Certains diront que sa volatilité légendaire l'empêche de remplir cette fonction de manière optimale, alors que ses défenseurs aiment à rappeler que : 1 BTC = 1 BTC, comme n'importe quelle autre monnaie traditionnelle, dont le cours peut également fluctuer - on s'effondrer - par rapport au dollar.

Des tergiversations qui n'empêchent pas certains commerçants de proposer des options de paiement en BTC, notamment afin de faire venir une clientèle crypto très enthousiaste pour ce genre d'initiative, comme par exemple ce magasin Carrefour Express qui proposait il y a peu une remise de 20 % sur ce type de règlement.

Une adoption également en cours du côté des États-Unis, selon ce récent reportage mené par la chaîne d'information locale FOX5, dans la ville emblématique de Las Vegas. En effet, il semble que ce moyen de paiement crypto se démocratise à grande vitesse « des chaînes de restaurants comme Steak and Shake aux petites entreprises comme un bar à jus situé dans le sud-ouest de la vallée ».

Je reçois des appels tout le temps. Les gens viennent, se renseignent et me demandent si nous acceptons le Bitcoin. En réalité, certains clients que nous avons viennent grâce à cette option de paiement… cela nous aide énormément. Commerçant local

« C’est le genre de chose qui va devenir de plus en plus facile à utiliser. C’est l’avenir ! »

Selon le responsable régional de la boutique Cane Juice Bar and Cafe, Tyler Peterson, qui propose une option de paiement en BTC depuis maintenant 8 mois, « le Bitcoin devient très populaire auprès du grand public, pas seulement chez les personnes déjà intéressées par les cryptomonnaies. »

Un avantage également indéniable du côté des commerçants, au point de les « aider à aller de l'avant ». En particulier si l'on considère le développement d'offres comme celle de Square, la société de Jack Dorsey, qui permet actuellement « à environ 4 millions de commerçants à travers les États-Unis d’accepter les paiements en Bitcoin sans frais de traitement jusqu’en 2026 ».

De quoi annuler pour de bon les frais de traitement associés aux cartes bancaires, estimés en moyenne entre 2,5 % et 3,5 % aux États-Unis, en scannant un simple QR code avec un téléphone portable possédant « n’importe quelle application Bitcoin ».

C’est le genre de chose qui va devenir de plus en plus facile à utiliser. C’est l’avenir ! Tyler Peterson

Source : FOX5

