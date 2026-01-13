Ce magasin Carrefour offre 20 % de réduction aux clients payant leurs courses en Bitcoin (BTC)

Alors que les solutions pour payer en cryptomonnaies se multiplient, le gérant de ce Carrefour Express accorde 20 % de remises sur les achats en Bitcoin (BTC). Retour sur cette initiative pour le moins originale.

Ce Carrefour Express accorde une remise sur les paiements en Bitcoin (BTC)

Si cela est encore méconnu du grand public, il est bel et bien possible de payer ses achats avec Bitcoin (BTC) dans l’économie réelle. Cela peut se faire avec des solutions centralisées, comme avec des prestataires de paiements ou des cartes crypto, mais aussi de manière auto-hébergée, directement avec son wallet, lorsqu’un commerçant accepte, par exemple, les paiements via le Lightning Network.

Sur ce dernier point, c’est notamment le cas du Carrefour Express Arcachon Chapelle. En effet, comme l’explique son gérant Christophe Martinez dans une vidéo TikTok du 7 décembre dernier, il est même possible de bénéficier d’une réduction de 20 % pour les achats en BTC :

Si tu viens faire tes courses en magasin, tu as le droit à -20 % sur l’ensemble des produits. Pourquoi je peux faire une offre comme ça ? Parce que je ne veux plus dépendre d’une monnaie qui se dévalue au fil du temps.

Dans les faits, l’intéressé accepte Bitcoin dans son magasin au moins depuis l’automne 2024, bien que cette nouvelle offre semble quant à elle inédite.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul Carrefour de France à accepter le fameux or numérique, étant donné que, comme le soulignent nos confrères de bitcoin.fr, c’est également le cas de huit enseignes supplémentaires, dont quatre à Rouen, une au Havre, une à Quincampoix, une à Elbeuf, et enfin, une autre à Isneauville.

Sources : TikTok, bitcoin.fr

