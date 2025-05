+ 40 % en une semaine sur l'ETH : Ethereum revient en force après sa mise à jour Pectra

L'Ether revient d'entre les morts : jeudi dernier, la cryptomonnaie d'Ethereum a enregistré sa meilleure performance en 4 ans, grimpant de 21,87 % en l'espace de 24 heures. Et malgré cette hausse, qui a fait grimper la capitalisation de l'ETH d'environ 70 milliards de dollars, la 2e crypto du marché ne faiblit pas. En une semaine, le prix de l'ETH a grimpé de 38 %.

Comme l'a souligné Crazzyblockk, analyste chez Cryptoquant, les détenteurs à long terme sont à nouveau en profit (prix réalisé >1 900 dollars) et, mécaniquement, les clients de Binance prennent d'importants profits sur l'ETH. Il signale par ailleurs que Binance demeure la source de liquidité préférée des traders (49 % des outflows sur l'ETH proviennent de Binance) et que, par conséquent, le maintien du prix à la hausse malgré ces prises de profit est un signe positif.

ETH Now Trading Above Realized Price ($1,900) –Binance Users in Profit

According to the latest data, after a huge outflow trend of ETH from Binance, now every deposit user (ETH) on Binance is in profit, and overall ETH is trading above its realized price.https://t.co/f1hqqJA5zO https://t.co/TLBnjSvLtA pic.twitter.com/cQorIbCo5x

— Crazzyblock (@Crazzyblockk) May 10, 2025