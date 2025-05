Ethereum (ETH) signe sa plus forte hausse en 4 ans, avec près de 22 %

Après une hausse d'environ 22 % en une seule journée, Ethereum (ETH) réalise sa meilleure performance depuis le 24 mai 2021. Lumière sur cette flambée des prix.

L’ETH d’Ethereum signe un record de 4 ans

Dans notre dernier article, nous sommes revenus sur la hausse de Bitcoin (BTC) ainsi que l’ensemble des cryptos de manière générale. Plus particulièrement, il peut être intéressant de s’arrêter sur l’ETH d’Ethereum, qui a signé sa plus forte journée de hausse en 4 ans.

Et pour cause, après une progression de 21,87 % jeudi, il faut remonter au 24 mai 2021 pour trouver une meilleure performance de l’actif en un seul jour, où celui-ci avait alors gagné 26,28 %.

🔎 Où et comment acheter de l’Ether ?

Si cette belle dynamique semble se poursuivre aujourd’hui et que près de 66 % ont été retrouvés depuis le point bas du 9 avril dernier, notons tout de même que l’ETH reste en baisse de plus de 31 % depuis le début de l’année :

Cours de l’ETH en données quotidiennes

Plus encore, bien que le ratio ETH/BTC ait progressé de 19 % depuis jeudi, la dominance de Bitcoin depuis le début de ce cycle est pour le moment indéniable. En effet, si le BTC évolue aujourd’hui en hausse de 50 % par rapport à son plus haut historique (ATH) du bull run de 2021, l’ETH affiche encore un prix inférieur de 53 %.

Pour ce qui est des facteurs spécifiques à Ethereum, pouvant expliquer une hausse à court terme plus importante que le reste du marché, nous pouvons justement nous avancer sur un arbitrage, face à cette sous-performance de longue date. Depuis la crise FTX en novembre 2022, ce fameux ratio ETH/BTC que nous venons de mentionner affiche effectivement une baisse quasi continue de 70 %.

👉 Sur le même sujet — La tant attendue mise à jour Pectra est déployée sur Ethereum

Ces derniers jours, la blockchain a également passé avec succès sa mise à jour Pectra, et cette nouveauté a aussi pu jouer un rôle dans le regain d’intérêt autour d’Ethereum. Et attendant de voir si nous sommes réellement à l’aube d’une éventuelle alt season, le cours de l’ETH est de 2 300 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de plus de 19 % sur 24 heures.

Source : TradingView

