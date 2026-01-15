1,7 milliard de dollars en 3 jours : les ETF Bitcoin (BTC) s'embrasent à nouveau

Après une fin d’année 2025 très morose, le Bitcoin (BTC) semble avoir de nouveau déclenché l’intérêt des investisseurs institutionnels. Les ETF récoltent en effet des afflux importants cette semaine. Est-ce une tendance de fond ou un regain d’intérêt passager ?

Bitcoin

96881.3$

Les ETF Bitcoin de nouveau favorisés par les investisseurs

Les ETF Bitcoin avaient déjà montré des signes de reprise la semaine dernière, et cette semaine continue la tendance. Selon les données partagées par SoSoValue, l’afflux journalier de ce mercredi n’avait en effet pas été atteint depuis octobre dernier, au moment du record absolu du cours du BTC. Ce sont 843 millions de dollars d’afflux nets qui ont été enregistrés sur la journée.

En l’espace de 3 jours, les ETF BTC ont connu un afflux de 1,7 milliard de dollars. Cela inverse la tendance des derniers mois, selon les données agrégées par The Block :

💡 Notre guide pour acheter facilement du Bitcoin (BTC)

Le cours du Bitcoin (BTC) a repris des couleurs : il progresse de 10 % sur les deux dernières semaines et s’échange ce matin autour de 96 300 dollars. La cryptomonnaie reste cependant encore loin de son record absolu d’il y a 3 mois. Pour rappel, le 6 octobre dernier, elle franchissait 126 000 dollars pour la première fois de son histoire.

Chez Ethereum, la tendance est la même. Les ETF ETH spot enregistrent eux aussi leur 3e jour d’afflux consécutif, avec un total de 175 millions de dollars d’afflux sur la journée d’hier. Les ETF SOL spot et XRP spot connaissent également des afflux généralisés depuis le début de la semaine.

Perspectives pour le Bitcoin

Les ETF crypto spot bénéficient d’un effet de « début d’année ». Après une période de rachat de pertes fiscales et une réduction du risque fin 2025, l’appétit est à nouveau ouvert pour les premières semaines de 2026. Par ailleurs, les bonnes performances de Wall Street ces dernières semaines indiquent que le risque est mieux toléré par les investisseurs.

Cela dit, si la reprise du seuil des 96 000 dollars est notable pour le BTC, elle n’indique par forcément de mouvement haussier prolongé. La plupart des analystes misent sur une période de consolidation après la surchauffe de l’année 2025.

Par ailleurs, les performances inédites des métaux précieux (or, argent) ne laissent à ce stade pas de place pour une réallocation vers le BTC, selon l’analyste de Cryptoast Vincent Ganne :

blockquote icon

Il est inenvisageable que le cours du bitcoin redémarre une tendance haussière de fond tant que l’or et l’argent poursuivent leur mouvement haussier vertical sur le marché des matières premières. […] Tant que les ratios BTC/XAU et BTC/XAG n’auront pas confirmé un retournement haussier clair, toute reprise du bitcoin restera fragile et sujette à de fortes volatilités.

👉 Lisez l’analyse complète – Or/Argent VS Bitcoin : la rotation cyclique approche !

Autrement dit, on ne peut pas parler à ce stade de rebasculement vers une tendance haussière prolongée. Les prochaines semaines permettront de déterminer si ce regain d’intérêt marque le début d’une dynamique plus structurelle, ou s’il s’agit d’un simple rebond technique.

Source : SoSoValue, TheBlock

