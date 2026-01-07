Près de 1,2 milliard de dollars d'entrées : les ETF Bitcoin retrouvent la confiance des investisseurs

Après 3 mois de baisse, les ETF Bitcoin spot américains enregistrent de nouveaux afflux de capitaux particulièrement notables ce début d'année. Analysons ces chiffres de plus près.

Les ETF Bitcoin renouent avec les afflux de capitaux

Depuis son plus haut historique (ATH) du 6 octobre dernier, le Bitcoin (BTC) traverse une passe d’incertitude, avec un prix de 92 700 dollars, soit un recul de 26,5 % depuis le record. Actuellement, l’actif établit une sorte de range, compris entre le dernier point bas à 80 600 dollars et la zone des 95 000 dollars :

Cours du BTC en données quotidiennes

Dans ce contexte, les ETF Bitcoin spot américains subissent également, à tel point qu'après un record de leur quantité d'actifs sous gestion (AUM) à plus de 169,54 dollars, cette valeur s'affiche aujourd'hui en recul de 28,71 %.

Malgré tout, l'année démarre de manière plutôt positive, et l'analyste de Bloomberg Eric Balchunas a relevé d'importantes entrées sur les 2 premiers jours de cotation de 2026. D'après ses calculs, l'afflux actuel équivaudrait à 150 milliards de dollars d'entrées annuelles, ce qui serait de bon augure pour l'avenir :

Tweet d'Eric Balchunas

💡Comment investir dans des ETF Bitcoin en France ?

Selon les données de SoSoValue, les journées du 2 janvier et du 5 janvier cumulent près de 1,17 milliard de dollars d’entrées. Si la performance en tant que telle n’est pas extraordinaire en comparaison de certains records, elle se démarque tout particulièrement dans le contexte actuel. Et pour cause, il s’agit justement de remonter à l’ATH du début du mois d’octobre pour retrouver pareils afflux.

Après un point bas à 111,04 milliards de dollars d’AUM le 18 décembre dernier, ces mêmes ETF Bitcoin sont maintenant remontés à 120,85 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ce qui correspond peu ou prou au niveau de mai 2025 :

Valeur des actifs sous gestion des ETF Bitcoin

👉 Dans l'actualité également — Strategy : 17,4 milliards de pertes sur le Bitcoin fin 2025… mais Michael Saylor continue à racheter

À présent, tout l’enjeu est de déterminer si la hausse des derniers jours constitue un répit avant de nouveaux points bas, ou s’il s’agit d’un début de reprise haussière.

En 2 ans, les ETF Bitcoin ont dominé les autres ETF en matière de popularité et de croissance. Alors que le bear market semble s'installer, le comportement des investisseurs à l'égard de ces fonds sera particulièrement intéressant à analyser au cours des prochains mois.

Investissez dans le Bitcoin via un ETN avec XTB (0 % de commission*)

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Sources : TradingView, X, SoSoValue

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.