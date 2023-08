Le XRP, pas une valeur mobilière ? La SEC compte faire appel pour avoir le dernier mot

La victoire de Ripple mi-juillet face à la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant le XRP n'a pas été du goût de l'organisme régulateur américain. Elle argue que cette décision pourrait influencer d'autres affaires en cours, notamment les procès de Terraform Labs et de Coinbase, qui ont déjà été impactés par la requalification surprenante du XRP, et souhaite faire appel.