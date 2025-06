World Liberty Financial : airdrop d'USD1 en cours pour les détenteurs de WLFI

World Liberty Financial (WLFI), l’entreprise chapeautée par les fils de Donald Trump, avait affirmé qu’elle distribuerait des tokens de son nouveau stablecoin, l’USD1, en petite quantité. Mais jusque là, aucune confirmation de date n’avait été publiée.

C’est maintenant chose faite. Un portefeuille associé au projet a en effet distribué 47 tokens USD1 à chaque détenteur de tokens WLFI qui avait participé à la vente initiale, selon des données publiées par la plateforme d’analyses Lookonchain.

Looks like Trump's World Liberty (@worldlibertyfi) is airdropping 47 $USD1 to every wallet that participated in the $WLFI sale.https://t.co/kbyhK9usHQ pic.twitter.com/YT8Y7IpfpU

— Lookonchain (@lookonchain) June 4, 2025