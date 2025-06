Lancement du nouveau Trump Wallet : les fils de Donald Trump affirment ne pas être impliqués

Mardi, les équipes de Magic Eden et du memecoin TRUMP ont annoncé un Trump Wallet à venir. Pourtant, les fils Trump ont nié leur implication dans le projet, allant jusqu'à menacer la plateforme de NFT. Tentons de démêler le vrai du faux de cette affaire.

Le nouveau Trump Wallet déclenche la colère des fils de Donald Trump

Mardi en fin de journée, les équipes de la célèbre plateforme de tokens non fongibles (NFT) Magic Eden ont présenté un tout nouveau Trump Wallet, ouvrant ainsi la liste d’attente sur un site Web dédié.

Alors que l’annonce suggérait déjà une énième initiative crypto de la famille du président américain, les fils de Donald Trump ont tour à tour réagi sur X, pour mettre en garde vis-à-vis du fait qu’ils ne seraient pas impliqués dans le développement du portefeuille.

Donald Trump Jr a été le premier à réagir, en expliquant au passage qu’un wallet officiel était en développement :

The Trump Organization n’est absolument pas impliquée dans ce portefeuille. Eric Trump et moi ne connaissons rien à ce sujet. Restez connectés : World Liberty Financial, sur quoi nous travaillons sans relâche, lancera bientôt son portefeuille officiel.

🔎 Quels sont les meilleurs wallets crypto en 2025 ?

Pour sa part, Barron Trump a sobrement affirmé que sa famille n’avait « aucune implication avec ce wallet », tandis que de son côté, Eric Trump a laissé planer des menaces de poursuites sur Magic Eden :

Magic Eden, je serais extrêmement prudent si j’utilisais notre nom dans un projet qui n’a pas été approuvé et qui est inconnu de quiconque dans notre organisation.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Conflit interne ou mauvaise communication ?

Alors que nous pouvons nous demander si les frères Trump jouent franc-jeu ou s’ils sont dépassés par la prolifération des produits à l’image de leur père, un petit coup d’œil du côté du site Web de ce fameux Trump Wallet suggère leur bonne foi.

Et pour cause, la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation renvoient toutes deux vers un nom de domaine appartenant à une entreprise nommée Slingshot Finance. Cette société crypto aurait été fondée en 2020 et ne semble pas avoir de lien particulier avec Donald Trump, alors que ce dernier affichait encore son crypto-scepticisme à l’époque.

À propos de dates, nous constatons également que la dernière mise à jour de la politique de confidentialité du site date du mois d’avril 2024. À ce moment-là, non seulement World Liberty Financial (WLFI) n’avait pas encore vu le jour, mais Donald Trump n’avait pas non plus encore pleinement assumé sa nouvelle position pro-crypto qui a animé sa campagne :

Extrait de la politique de confidentialité de Slingshot Finance

À l’heure de l’écriture de ces lignes, Magic Eden n’a pas communiqué plus en détail sur cette affaire.

Ce qui est également surprenant, c’est que le compte X du memecoin TRUMP a justement donné du crédit au fameux wallet :

Post X des équipes du memecoin TRUMP

👉 Pour aller plus loin — Devriez-vous acheter le memecoin de Donald Trump ?

Sur ce point, le New York Times a souligné l’implication de Bill Zanker, un partenaire commercial de Donald Trump de longue date, dans le projet. S’agit-il donc d’une mauvaise communication des différentes parties prenantes, ou d’un véritable conflit naissant entre les initiatives capitalisant sur le nom Trump ?

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : Wallet, X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital