Le white paper d'Ethereum (ETH) fête ses 11 ans – Quel avenir pour la blockchain cofondée par Vitalik Buterin ?

Il y a 11 ans, Vitalik Buterin présentait la 1ère version du whitepaper de la blockchain qu'il a imaginé : Ethereum. Onze ans plus tard, le cofondateur du réseau continue de se démener pour le faire évoluer en le rendant plus interopérable, plus scalable et plus sécurisé.