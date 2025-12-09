Wall Street a pris un pari important sur Ripple (XRP) tout en imposant des garde-fous crypto

Début novembre, des acteurs clés de Wall Street décidaient d’investir 500 millions de dollars dans le projet Ripple. Un montant qui va lui permettre de dépasser les 40 milliards de dollars de valorisation, tout en lui imposant des garde-fous très stricts pour sécuriser leur investissement.

Ripple : un investissement avec option garde-fous crypto

Depuis son lancement en 2012, Ripple affiche des ambitions très clairement orientées vers le secteur bancaire et la finance traditionnelle. Une stratégie qui porte actuellement ses fruits, en particulier depuis que la SEC américaine a abandonné ses charges en lien à la gestion de la cryptomonnaie XRP.

Une décision qui va rapidement attirer l'attention de certains acteurs clés de Wall Street, comme par exemple Citadel Securities et Fortress Investment Group, au point de les motiver à investir 500 milliards de dollars dans cette entreprise crypto début novembre.

L'occasion rêvée pour Ripple de s'assurer le soutien d'acteurs financiers de premier plan, même si sa présidente, Monica Long, ne manquait pas de préciser que sa société n'avait pas véritablement besoin de ces fonds pour poursuivre son expansion record au cours de l'année 2025.

Une vitrine officielle qui vient de dévoiler ses coulisses, dans un article de Bloomberg qui expose les garde-fous importants imposés par ces investisseurs afin de se couvrir en cas d'intempéries crypto. En particulier si l'on considère que « 2 des fonds ayant investi ont estimé qu’au moins 90 % de la valeur nette d’inventaire de l’entreprise provenait du token XRP ».

Option de vente avec rendement garanti et « préférence de liquidation »

Pour rappel, Ripple possède un stock de XRP dans un compte de séquestre (escrow) actuellement estimé à 34,5 milliards d'unités selon le site xrpscan, soit environ 70 milliards de dollars. Une somme importante pourtant presque divisée par 2 depuis le mois de juillet dernier (125 milliards de dollars), lorsque le cours du XRP enregistrait son record historique à 3,65 dollars.

Le XRP de Ripple affiche une baisse supérieure à 40 % depuis son dernier sommet

Une baisse supérieure à 40 % qui permet d'envisager les options imposées par les investisseurs de Wall Street d'une toute nouvelle manière, en particulier si l'on considère que cela implique le fait de pouvoir revendre leurs actions à Ripple au bout de 3 ou 4 ans avec un rendement annualisé garanti de 10 %, sauf si l'entreprise entre en Bourse au cours de cette période.

🗞️ La valorisation de Ripple atteint 40 milliards de dollars

Si Ripple décide de racheter ces actions, elle devra offrir en contrepartie un rendement annualisé de 25 %. Quoi qu'il en soit, ces investisseurs VIP bénéficient également d'une clause de « préférence de liquidation » censée leur garantir la priorité sur les autres actionnaires en cas de cession ou de faillite.

Source : Bloomberg

