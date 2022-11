Twitter 2.0 : même sans parler du DOGE, l’effet Elon Musk fait gagner 20 % au prix

Après un tweet d’Elon Musk sur les nouveautés à venir concernant le futur de Twitter, le Dogecoin (DOGE) a vu son prix s’envoler. Pourtant, l’entrepreneur n’a pas mentionné l’actif, mais les fans y ont vu un indice sur son intégration prochaine dans le système de paiement du réseau social.

Le DOGE prend plus de 20 % en après les nouvelles sur Twitter

Dimanche, Elon Musk a partagé quelques infographies relatives aux chiffres de son réseau social fraîchement acquis, ainsi que les plans pour le futur. Parmi les nouveautés à venir sur Twitter se trouve une section « Payments », et si absolument rien ne mentionne le Dogecoin (DOGE), les fans du célèbre memecoin y ont vu un indice quant à sa prochaine intégration :

Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

Dès le tweet d’Elon Musk, le DOGE a ainsi relancé sa course haussière qu’il a démarrée fin octobre, allant jusqu’à afficher une progression de 21 % à la mi-journée :

Cours du DOGE en données horaires

Depuis, l’emballement s’est quelque peu estompé et le cours a repris du souffle, mais lors de la rédaction de ces lignes, le DOGE affiche tout de même une progression d’environ 6,5 % depuis les nouveautés concernant Twitter.

Les vrais sujets du tweet d’Elon Musk

En réalité, Elon Musk a plutôt partagé des données sur le réseau social, laissant penser que tout va pour le mieux depuis qu’il est aux commandes. Nous apprenons ainsi, sans surprise, que la société recrute, mais également qu’elle enregistrerait un plus haut historique (ATH) de nouveaux utilisateurs et un ATH également sur les minutes d’activités journalières. Ce dernier chiffre s’élèverait à huit milliards sur la semaine écoulée, soit une progression de 30 % en un an.

Par ailleurs, les messages de haine sur le réseau seraient à un plus bas historique, tandis que le nombre d’utilisateurs actifs « monétisables » ne cesserait d’augmenter. Bien sûr, si tous ces chiffres semblent positifs, il est toujours possible de faire parler les statistiques à son avantage. D’autant plus que Twitter a besoin de redorer son image compte tenu des difficultés actuelles.

Dans les nouveautés à venir, nous noterons par exemple l’arrivée prochaine du chiffrement des messages privés et un nouveau format de tweets : les tweets longs. Toutefois, aucune date n’est annoncée pour ces futures implémentations.

Pour revenir au système de paiements, soulignons aussi que l’infographie partagée par Elon Musk à ce sujet est laissée vide. Étant donné que l’entreprise travaillerait sur son propre wallet, qu’elle est de plus en plus ouverte à notre écosystème et que Binance lui apporte également son soutien, ce ne serait pas surprenant que ces paiements touchent effectivement aux cryptomonnaies. Mais dans l’attente d’informations complémentaires, tout le reste n’est que spéculations.

