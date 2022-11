Twitter : la plateforme pourrait cesser de fonctionner cette nuit

Twitter : la crise continue. Alors qu’Elon Musk continue d'imposer un virage à 180 degrés à un nombre toujours plus réduit d’employés, c’est la stabilité même de la plateforme qui serait désormais en jeu. Des sources ont en effet confirmé que Twitter pourrait cesser de fonctionner prochainement.

Twitter : la crise continue

La vitesse à laquelle Elon Musk opère des changements structurels sur Twitter est inédite pour une entreprise de cette ampleur. Après avoir licencié une bonne partie des employés et refusé de laisser ceux restants travailler depuis chez eux, l’homme a décidé de leur demander de prouver qu’ils étaient suffisamment « hardcore » pour pouvoir rester au sein de l’entreprise.

Des décisions absolument impopulaires, qui ont conduit à un exode des employés restants : un sondage des employés montrait récemment que 42% des 180 personnes interrogées avaient décidé de partir. 25% restaient, mais « à contre-coeur ».

Une grogne qui a forcé Musk à de rares concessions. Plusieurs personnes ont été rembauchées, et l’interdiction du travail à domicile a été levée, afin d’essayer de retenir les employés. Mais à ce stade, Twitter ne dispose plus de département lié à la communication, et de nombreux secteurs clés ont été sabordés. Ce qui remet en cause l’existence même du réseau social.

👉 Sur le même sujet – 50 % des effectifs licenciés : Twitter « perd plus de 4 millions de dollars par jour »

Alyra, des formations pour intégrer l’écosystème blockchain ⛓️

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Twitter va-t-il cesser de fonctionner ?

Parmi les employés ayant quitté le navire, de gré ou de force, se trouvaient en effet des ingénieurs et responsables de la stabilité de la plateforme. Alors que les équipes responsables de réparer les bugs sont dissolues, le réseau Twitter interne de l’entreprise a commencé à ralentir hier. Et les problèmes techniques pourraient se propager rapidement à la version publique, selon une source interne.

La plateforme pourrait en effet cesser de fonctionner dès cette nuit, car personne ne serait à même de la réparer :

« Si cela casse, il n’y a personne pour réparer les éléments d’un grand nombre de domaines. »

👉 Découvrez aussi – Elon Musk s’exprime au sujet de Sam Bankman-Fried et de FTX

Une éventualité qui n’a pas l’air d’inquiéter Elon Musk, ce dernier publiant des blagues sur Twitter depuis hier :

How do you make a small fortune in social media? Start out with a large one. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

Une blague qui n’en est pas une ? Elon Musk a en effet évoqué la possibilité d’une faillite de Twitter, dans une réunion interne. Selon le New York Times, le milliardaire aurait affirmé que l’entreprise ne disposait tout simplement pas assez de liquidités pour pouvoir survivre. Il faut cependant noter que le milliardaire a confirmé que le réseau avait fait un record d'utilisation cette nuit, alors même que les locaux ont été fermés.

L’affaire Twitter nous montre-t-il la nécessité de disposer de plateformes de communications plus décentralisées et moins dépendantes d'un grand patron ? Si l’on ne sait pas quel sera l’avenir de Twitter, il est probable que cela transforme certains usages des réseaux sociaux sur le long terme.

👉 Pour aller plus loin – Décentralisation : définition et pourquoi c’est important

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Sources : Reuters, New York Times – Image : Daniel Oberhaus via Flickr (CC BY 2.0)

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.