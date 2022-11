50 % des effectifs licenciés : Twitter « perd plus de 4 millions de dollars par jour »

S’il est commun de dire que tout est plus grand aux États-Unis, cela s’applique visiblement aussi lorsqu’il s’agit de plans de restructuration. Et pour cause, après le rachat de Twitter par Elon Musk, ce dernier a remercié 50 % de ses effectifs. Cette mesure représenterait ainsi une suppression de 3 700 emplois environ.

La rumeur qui avait été relayée par nos confrères de Bloomberg a rapidement été confirmée par Yoel Roth, le responsable de la sécurité :

Here are the facts about where Twitter’s Trust & Safety and moderation capacity stands today:

tl;dr: While we said goodbye to incredibly talented friends and colleagues yesterday, our core moderation capabilities remain in place.

— Yoel Roth (@yoyoel) November 4, 2022