Twitter développerait son propre portefeuille de cryptomonnaie

La relation entre le réseau social Twitter et la blockchain n'est pas une affaire récente. En effet, il est possible pour ses utilisateurs d'offrir un pourboire en cryptomonnaies depuis septembre 2021 en commençant par le Bitcoin (BTC).

La plateforme a par la suite étendu ces dons aux tokens de la blockchain Ethereum (ETH), et propose également d'ajouter des photos de profils sous forme de tokens non fongibles (NFTs).

Selon la blogueuse tech Jane Manchun Wong, Twitter travaillerait sur le prototype d'un wallet permettant le dépôt et le retrait de cryptomonnaies.

Twitter is working on a “wallet prototype” that supports “crypto deposit and withdrawal”

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 24, 2022