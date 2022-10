On connaît les ambitions démesurées d’Elon Musk pour Twitter grâce aux messages qui ont fuité entre le milliardaire et Jack Dorsey, le cofondateur du réseau social. Le 9 avril dernier, le milliardaire expliquait ainsi :

L’idée serait de faire payer les publications aux utilisateurs, pour une somme dérisoire d’une fraction de centime. Cela impacterait très peu les utilisateurs courants, mais cela empêcherait les scammers d’envoyer un nombre trop important de messages.

Elon Musk voit la blockchain comme un outil permettant de résister à la censure. Le 14 avril dernier, il expliquait avoir un « plan B » pour « une version blockchain de Twitter ».

👉 À lire – Comment acheter du Dogecoin (DOGE) en 2022 ? La crypto préférée d'Elon Musk

Mais depuis, l'accord avec Twitter était tombé à l'eau, et une longue bataille judiciaire s'annonçait. Jusqu'à ce qu'Elon Musk décide de nouveau d'acheter le réseau social. Verra-t-on alors Twitter intégré sur une blockchain ?

Pas forcément, si l'on en croit un bref message envoyé par Elon Musk le 25 avril dernier. Il estimait au final qu'« un Twitter sur la blockchain n'est pas possible », à cause de problèmes de mise à l'échelle. Le rôle sera-t-il alors pris par « X », son énigmatique application censée répondre à une vaste gamme de besoins ? Le milliardaire a sous-entendu que le réseau social serait une des pierres fondatrices de ce nouveau projet :

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022