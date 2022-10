Elon Musk fait volte-face : le rachat de Twitter de nouveau prévu

Elon Musk a (encore) changé d’avis. Le milliardaire a envoyé une lettre à Twitter dans la journée d’hier, afin d’annoncer qu’il souhaitait racheter l’entreprise au prix convenu de 54,20 dollars par action. Le rachat – qui coûterait 44 milliards de dollars à Musk – avait été annulé, ce dernier évoquant le nombre de bots sur la plateforme pour justifier ce revirement.

Mais la perspective d’une longue bataille judiciaire a semble-t-il fait changer d’avis à Elon Musk. Son procès avec Twitter devait débuter dans un peu plus d’une dizaine de jours, le 17 octobre. Mais le milliardaire a communiqué cette nouvelle proposition de rachat lundi dernier, selon des informations consultées par le Wall Street Journal. Le prix original a été accepté, une victoire pour Twitter.

Musk n’a pas officiellement commenté ce nouveau changement de cap. Il a cependant mentionné que le rachat de Twitter servirait à créer l’ambitieuse société X.com, qu’il qualifie d’ « everything app ».

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022