Trump Media demande le feu vert de la SEC pour ses ETF America First

Truth Social Funds, la marque de Donald Trump, a déposé des documents d'enregistrement auprès de la SEC pour 2 nouveaux ETF. Ces fonds offriront aux investisseurs une exposition au Bitcoin, à l'Ethereum et au Cronos, tout en intégrant des mécanismes de staking pour maximiser les gains. Ces instruments financiers, porteurs de la philosophie America First, sont-ils une réponse au déclin du dollar ?

Truth Social Funds : 2 nouveaux ETF basés sur Bitcoin/Ethereum et Cronos

Truth Social Funds a déposé vendredi une déclaration d'enregistrement pour 2 nouveaux Exchange-traded fund (ETF) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

À travers cette initiative, le groupe Trump Media & Technology (TMTG) poursuit le développement financier de son offre financière en proposant de nouveaux ETF basés sur le Bitcoin, l'Ethereum et le Cronos.

Cette déclaration d'enregistrement concerne 2 nouveaux produits : le « Truth Social Cronos Yield Maximizer ETF » et le « Truth Social Bitcoin et ETF Ether ».

Ces instruments visent à permettre aux investisseurs de la finance traditionnelle de s'exposer aux performances de la cryptomonnaie native de Crypto.com ainsi qu'à une combinaison des performances de Bitcoin et de l'Ethereum. Les gains associés seront également soutenus par des récompenses de staking pour l'Ethereum et le Cronos.

Sous réserve de l'approbation de la SEC, ces deux ETF seront lancés en collaboration avec la plateforme d'échange Crypto.com. Celle-ci assumera les rôles de dépositaire des cryptomonnaies mentionnées, de fournisseur de liquidité, ainsi que de prestataire pour les services de staking.

Ces deux ETF d'actifs numériques présentent une forte valeur ajoutée que Crypto.com soutient et se réjouit de mettre à la disposition des traders. Kris Marszalek, cofondateur et PDG de Crypto.com

Enfin, ces 2 fonds proposés par Truth Social Funds ne seront pas gérés directement par TMTG mais par Yorkville America, une société de gestion d'actifs basée en Floride. Le communiqué indique par ailleurs que les frais de gestion de ces fonds seront de 0,95 %.

En partenariat avec Crypto.com, nous prévoyons de fournir aux investisseurs une plateforme d'investissement couvrant de multiples aspects de l'investissement numérique et crypto, avec à la fois des opportunités de plus-value et de revenus. Steve Neamtz, président de Yorkville America Equities

Le partenariat Truth Social Funds et Yorkville America sous la loupe

En avril 2025, TMTG avait révélé avoir conclu un accord avec Crypto.com et Yorkville America en vue du lancement d'une série d'ETF « Made in America ». Cette annonce semble marquer la concrétisation de ce partenariat.

Pour comprendre les différentes briques de cette alliance, il faut revenir en 2021 avec la création de la société TMTG. Cette dernière a pour vocation de développer un écosystème médiatique et technologique alternatif à la censure des géants du numérique tout en soutenant une vision s'appuyant sur le « America first ».

Le groupe exploite 3 entités qui répondent à cet objectif :

Truth Social le réseau social éponyme, Truth+ ;

Une plateforme de streaming TV ;

Truth.Fi, une marque de services financiers et FinTech intégrant des véhicules d'investissement.

Ainsi, Truth Social Funds est issu de cette dernière catégorie, une famille de produits financiers destinée à des investisseurs qui veulent associer leur stratégie d'investissement à une philosophie « America first ». Ces fonds visent à financer l'innovation américaine, la sécurité nationale, l'indépendance énergétique et le leadership économique des États-Unis.

Nous en arrivons donc au rôle de Yorkville America, qui n'est autre que la société de gestion d'actifs qui gère les fonds susmentionnés ci-dessus.

Pour récapituler simplement, nous pouvons dire que dans cet écosystème, TMTG porte la vision, la marque et l'écosystème et que Yorkville America gère la partie technique et réglementaire des investissements.

Source : PR Newswire

