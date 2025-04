Trump Media se lance dans les ETF crypto avec Crypto.com et Yorkville

Fondée par Donald Trump, Trump Media & Technology Group accélère sa diversification dans la finance. Le groupe lance des fonds négociés en Bourse (ETF) en partenariat avec Crypto.com et Yorkville America Digital. Une incursion stratégique et remarquée dans les actifs numériques, aux accents très politiques.

Des ETF estampillés Trump à la conquête des marchés

Trump Media and Technology Group (TMTG), société fondée par Donald Trump et propriétaire de la plateforme Truth Social, renforce son virage vers la finance numérique. Le groupe, dont le fils aîné du président des États-Unis est l'actionnaire majoritiaire, vient de formaliser un partenariat stratégique avec Crypto.com et Yorkville America Digital.

Objectif : lancer une série d’ETF "America First" sous la marque Truth.Fi, mêlant cryptos et titres issus de secteurs clés comme l’énergie.

Les produits financiers, attendus pour fin 2025 sous réserve de validation réglementaire, seront disponibles à l’international via les courtiers habituels, notamment Foris Capital US LLC, filiale de Crypto.com. Les fonds seront accompagnés de comptes gérés séparément (SMAs) dans lesquels TMTG prévoit d’investir jusqu’à 250 millions de dollars, avec un dépôt chez Charles Schwab. Devin Nunes, PDG de Trump Media, se réjouit de cette avancée :

Cet accord est une avancée majeure pour diversifier TMTG vers les services financiers et les actifs numériques. Nous sommes heureux de collaborer avec de grands partenaires, Crypto.com et Yorkville America Digital, et impatients de proposer des ETF aux investisseurs qui croient en la croissance de l’économie américaine et des crypto-actifs.

Un fort intérêt attendu pour ces ETF

Ce partenariat marque aussi une reconnaissance du rôle central de Crypto.com dans l’écosystème crypto-traditionnel. « Crypto.com est la plateforme leader pour faire le pont entre crypto et finance traditionnelle, et cet accord en est la preuve », a affirmé Kris Marszalek, PDG et cofondateur de Crypto.com. Pour lui, l’intérêt de cette collaboration se trouve surtout dans la possibilité d'offrir une distribution mondiale aux futurs ETF estampillés Trump Media.

Troy Rillo, PDG de la société Yorkville America Digital, se réjouit également : « Nous anticipons un fort intérêt lors de la mise sur le marché des ETF ». Au-delà de la diversification financière de Trump Media, cette initiative s’inscrit dans une stratégie de positionnement politique et économique, en valorisant des investissements alignés avec une vision “Made in America”.

Avec des produits financiers adossés à sa marque, le président Donald Trump lie encore davantage son image à une stratégie d’investissement. Même si le président a transféré tous les titres qu’il détient au capital de Trump Media and Technology Group (TMTG) dans un trust afin de respecter les règles éthiques en vigueur, le seul administrateur du trust en question est son fils aîné, Don Trump. De quoi brouiller les frontières entre discours politique et intérêts économiques, comme c'est le cas depuis que Donald Trump a lancé des meme coins à son nom.

