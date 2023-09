Le TOP 3 des cryptos les plus performantes en août 2023

Le mois d'août a été le pire pour le Bitcoin (BTC) sur l'année 2023, retraçant de 11 % la hausse entamée jusqu'alors. Néanmoins, des altcoins ont réussi à tirer leur épingle du jeu et ont continué leur percée haussière. Voyons ensemble les 3 cryptomonnaies ayant le plus performé en août.

Les 3 cryptos les plus en hausse en août

Alors que le Bitcoin (BTC) a connu le pire mois de l'année 2023 en termes de performance sur les marchés, imprimant une chute de 11,26 % face au dollar américain. Néanmoins, cette atmosphère morose n'a pas empêché certains altcoins de performer. Voici les 3 cryptomonnaies les plus en vogue en août 2023 :

3 - Toncoin (TON) : +44,7 %

Avec une nette hausse de 44,7 % sur les 30 derniers jours, la troisième place du podium revient au TON de Toncoin. Cette récente hausse a d'ailleurs permis au Toncoin de se hisser au 12e rang des cryptomonnaies les plus capitalisées du marché.

Lancé en 2018 par le géant de la messagerie Telegram, The Open Network (TON) est une blockchain décentralisée, ultra-scalable et censée supporter des millions de transactions par seconde. Rapidement délaissé par Telegram pour des raisons réglementaires, le projet a été repris par la TON Fondation qui a ainsi levé 250 millions de dollars au total.

Les raisons de cette hausse ne sont pas clairement identifiées bien que plusieurs pistes sont envisagées. En juin, la fondation TON a déployé un nouveau mécanisme déflationniste pour sa cryptomonnaie Toncoin. En juillet, le PDG de Telegram a renforcé son soutien envers le projet en annonçant détenir du TON. Enfin, Telegram a annoncé une nouvelle option de paiement intégrée à son application de messagerie, reposant sur The Open Network et embarquant le BTC, l'USDT et le TON.

2 - THORChain (RUNE) : +67,8 %

Sur la deuxième marche du podium, nous retrouvons THORChain (RUNE) dont la performance a été exceptionnelle en août 2023 : +67,8 %. Lancé en 2018, THORChain est une blockchain basée sur le kit de développement de Cosmos, reposant sur un mécanisme de consensus Proof of Stake (PoS).

L'ambition de THORChain est de permettre à ses utilisateurs d'échanger des actifs entre plusieurs blockchains, le tout nativement, de manière décentralisée et non custodial. Plusieurs protocoles sont déjà bien développés, notamment l'exchange décentralisé THORSwap.

Les raisons envisagées pour expliquer cette récente hausse du RUNE sont les suivantes. D'abord, l'annonce d'une nouvelle fonctionnalité sur THORSwap, baptisée « Streaming », qui permet d'optimiser les échanges de tokens pour les utilisateurs n'étant pas pressés de voir leur transaction se conclure. Ensuite, l'anticipation de l'arrivée d'un protocole de lending, attendu depuis longtemps par la communauté et ayant vu le jour à la fin du mois d'août.

1 - Rollbit Coin (RLB) : +120,5 %

Avec une hausse de 120,5 % en 30 jours, la première position de ce classement du mois d'août est occupée par Rollbit (RLB). Cette cryptomonnaies fait d'ailleurs son entrée en trombe dans le Top 100 des actifs les plus capitalisés du marché.

Lancé en 2020, Rollbit est un casino en ligne mêlant jeux d'argent, cryptomonnaies et NFT. Outre les jeux bien connus des casinos en ligne, Rollbit permet aux utilisateurs de parier sur le sport et de trader des cryptomonnaies avec des effets de levier allant jusqu'à x1000.

Cette hausse du RLB sur le mois d'août peut s'expliquer par un engouement grandissant pour les casinos en ligne depuis quelques mois, renforcé par des créateurs de contenus ayant fait la promotion de Rollbit via Twitch, YouTube ou Twitter. Par ailleurs, une partie des tokens générés via les frais imposés par la plateforme sont détruits pour tenter d'imposer une tendance déflationniste au RLB.

