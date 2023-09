Le Bitcoin réalise son pire mois de l'année suite aux décisions de la SEC ! Analyse du BTC le 1er septembre 2023

Alors que la SEC annonçait hier le report de ses décisions concernant la totalité des demandes d'ETF spot, le marché est reparti à la baisse avec une chute du Bitcoin de 7%. Le point dans cette analyse BTC du vendredi 1er septembre 2023.

Nous sommes le vendredi 1er septembre 2023 et le cours du Bitcoin se retrouve à nouveau autour des 26 000 $ après la journée d'hier qui a été bien agitée.

La SEC a en effet reporté sa décision concernant toutes les demandes d'ETF spot qui avaient été soumises il y a quelques semaines notamment par BlackRock, Valkyrie et Invesco.

Bien qu'attendu par les experts, ce report a eu un effet vendeur sur le marché avec une chute qui est venue corriger toute la hausse des derniers jours après l'annonce de la victoire de Grayscale face à la SEC.

Alors qu'un nouveau mois débute, les cryptomonnaies pourront-elles s'en remettre et rebondir durant le mois de septembre ? Faisons tout d'abord le point sur l'évolution du Bitcoin.

Le BTC clôture son pire mois de l'année

Avec une chute de 11,26% en août, le Bitcoin réalise sa pire performance de l'année. Nous le savions, août est connu pour être baissier et les différentes actualités n'ont pas aidé le prix à décoller.

À présent, les yeux sont tournés vers le mois de septembre qui d'historique est le mois le plus baissier de l'année avec seulement 3 clôtures dans le vert en 13 ans.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -4,60% -0,08% -11,26% ETH / Bitcoin -0,18% -0,31% -0,79%

La dominance du BTC face aux altcoins recule à 49,27% tandis que l'ETH/BTC reste stable avec une légère chute de -0,31% en 7 jours.

Bientôt le retour du Bitcoin à 22 200 $ ?

Suite à la journée d'hier, le BTC est de retour à la case départ avec un prix qui teste à nouveau sa Kijun hebdomadaire. Pour le moment, ce support important tient toujours, mais pour combien de temps ?

Graphique du cours du Bitcoin Hebdomadaire (Weekly)

Nous avons pu le constater avec les différentes annonces positives du mois d'août, le Bitcoin n'a pas assez de volumes pour rebondir à la hausse et les bonnes nouvelles ne font que très peu d'effet sur sa valeur.

Il semble donc réaliste de s'attendre à ce que le prix chute davantage pour chercher des liquidités supplémentaires avant de pouvoir repartir.

Dans cette correction déjà bien entamée, le BTC devrait retourner tester les prochains niveaux clé du retracement de Fibonacci. Tout d'abord, il y a de fortes probabilités pour un potentiel retour à 24 180 $ (0,382).

S'il tombe plus bas, alors le prochain niveau à viser serait celui des 22 200 $ (0,5). Attention à ne pas aller plus bas que les 20 390 $ (0,618) qui est tout simplement la zone de support cruciale à tenir pour éviter de donner un nouveau signal baissier.

Pour rappel, seule une cassure franche des 30 000 $ pourrait relancer le Bitcoin et lui permettre de s'envoler en direction des 43 000 $ (prochain plat SSB qui fera résistance).

Alors pensez-vous que le Bitcoin parviendra à clôturer ce mois de septembre dans le vert ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez un bon week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle analyse du Bitcoin !

Source graphique : TradingView

