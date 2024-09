Alors que le marché crypto retrouve des couleurs, certains altcoins se démarquent par des performances remarquables. SUI fait partie de ces derniers, affichant une performance remarquable de +70 % au cours des 3 derniers mois. Quelles sont les potentielles raisons derrière une telle hausse ?

La cryptomonnaie SUI serait-elle en route vers un nouvel ATH ?

Au cours des derniers jours, le marché crypto a repris des couleurs, notamment suite à l'annonce de la semaine dernière de la Réserve Fédérale des États-Unis (FED) qui déclarait baisser son taux directeur de 50 points de base (0,5%).

Bien que certains doutes persistent encore sur les chiffres macroéconomiques à venir, certains altcoins ont d'ores et déjà puisés suffisamment de force pour aller chercher des performances remarquables. C'est le cas du token SUI, qui affiche une performance honorable de + 65 % au cours des 14 derniers jours.

Sur les 3 derniers mois, il affiche ainsi la 2e plus belle performance du top 100 juste après le token AAVE.

SUI est le token natif de la blockchain éponyme, qui fonctionne en Proof of Stake (PoS) et développée par Mysten Labs, une société fondée par d'anciens ingénieurs de Meta.

La récente performance du prix du token SUI hisse le projet en 22e position des cryptos les plus capitalisées, avec un market cap de plus de 4 milliards de dollars. Le token SUI est actuellement à 30 % de moins que son prix le plus élevé réalisé (ATH) mais sa capitalisation est déjà sur de nouveaux records. En effet, les tokens SUI sont progressivement émis, ainsi il y a davantage de tokens SUI en circulation que lors de son précédent ATH. C'est ce qu'on appelle des token unlocks, ainsi actuellement moins de 3 milliards de tokens sont en circulation sur les 10 milliards au total.

La valeur totale verrouillée (TVL) de la blockchain Sui atteint elle aussi de nouveaux records avec près de 900 millions de dollars :

Valeur totale verrouillée de la blockchain Sui

Après un sévère retracement entamé au mois de mai et un bottom au mois d'août, la TVL de Sui affiche de nouveaux records.

Quelles sont les raisons d'un tel engouement ?

Bien que les raisons d'une telle performance ne soient pas clairement liées à une nouvelle en particulier, certaines pistes sont à explorer.

D'abord, le gestionnaire d'actifs Grayscale a récemment annoncé lancer un nouveau fonds d'investissement indexé au SUI. Cette nouvelle, témoignant de la confiance accordée par les institutionnels au projet, a provoqué une forte hausse du token dans les 24 heures qui suivirent.

Au lendemain de la nouvelle, le token SUI s'échangeait à plus de 1,03 dollar, ce qui n'était pas arrivé depuis le mois de juin dernier.

En parallèle, depuis l'annonce de Grayscale, les adresses actives sur la blockchain Sui sont en nette augmentation comme le prouve ce graphique :

Évolution du nombre d'adresses actives sur Sui

Les adresses actives sont ainsi en nette augmentation, avec un pic atteignant les 1,6 million d'adresses le 18 septembre.

Plus récemment, Jeremy Allaire, le PDG de Circle, a annoncé le lancement prochain de l'USDC, le 2e stablecoin le plus capitalisé du marché, sur la blockchain Sui.

Ces 2 nouvelles ont très certainement attisé l'intérêt des investisseurs pour le token SUI de la blockchain éponyme. Cependant, d'autres raisons plus exotiques pourraient également expliquer l'engouement actuel autour de cette cryptomonnaie.

En effet, en marge de l'évènement TOKEN2049 s'étant déroulé à Singapour, un side event nommé « Sui Builder House » a été organisé, spécialement dédié à la blockchain Sui.

Lors de cet évènement réservé exclusivement aux « builders », Georgios Vlachos, le cofondateur d'Axelar a annoncé l'arrivée prochaine de son protocole sur Sui, amorçant une interopérabilité accrue pour la blockchain Sui.

De plus, Sui a récemment lancé l'ouverture des précommandes pour sa console portable, la « suiplay0x1 », qui devrait sortir en 2025. Bien que peu d'informations sont disponibles à son sujet à ce jour, Sui annonce clairement ses intentions de jouer un rôle prépondérant dans l'adoption du gaming Web3.

Sources : Site offciel de Sui, Artemis Terminal

