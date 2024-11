Après 2 heures de panne, la blockchain Sui est de nouveau opérationnelle

En fin de matinée, la blockchain Sui est tombée en panne et la production de blocs a été totalement arrêtée pendant environ 2 heures. Selon le compte X officiel de Sui, le réseau est de nouveau opérationnel suite à une mise à jour coordonnée des validateurs.

The Sui network is back up and processing transactions again, thanks to swift work from the incredible community of Sui validators.

The 2-hour downtime was caused by a bug in transaction scheduling logic that caused validators to crash, which has now been resolved. https://t.co/TJh2zwvQcD

— Sui (@SuiNetwork) November 21, 2024