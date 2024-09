Crypto & Bourse : ce qu’il ne faut pas manquer pour la semaine du 23 au 29 septembre

Ce mardi, 2 unlocks d’ampleur seront à surveiller. Tout d’abord celui de Near (NEAR). La plateforme d’applications décentralisées libérera plus de 250 000 NEAR, soit 1,2 million de dollars au cours actuel. Cela ne correspond cependant que à 0,02 % de la capitalisation de la cryptomonnaie.

Ce même jour, c’est Ribbon Finance qui procédera également à un unlock. Le protocole de finance décentralisée (DeFi) libérera 10,5 millions de tokens RBN. Cela correspond à une somme conséquente : 4,18 millions de dollars, soit 8,36 % de la capitalisation.

Ce mercredi, la Suède partagera sa décision de politique monétaire. Autrement dit, la banque centrale pourrait mettre à jour ses taux directeurs. On peut s’attendre à une baisse, car l’institution avait envisagé plusieurs diminutions progressives d’ici à la fin de l’année.

Du côté des cryptomonnaies, un unlock est également à surveiller cette semaine. Pintu Token libérera une quantité conséquente de PTU : près de 5 millions, ce qui correspond à 21 % de la capitalisation. La plateforme d’échange de cryptomonnaies fait ainsi transiter une somme de plus d’un million de dollars.

La décision de politique monétaire de la Suisse, ce jeudi, devrait être particulièrement surveillée à l’heure où la Banque centrale européenne (BCE) a elle-même baissé ses taux directeurs. La Banque nationale suisse avait déjà annoncé une baisse en mars dernier.

Toujours côté macro, la présidente de la BCE s’exprimera dans un discours ce même jour. Aux États-Unis, c’est son homologue américain, Jerome Powell, qui s’exprimera dans le cadre d’une conférence sur le marché des obligations américain. On y retrouvera aussi la Secrétaire du Trésor, Janet Yellen.

Ce vendredi, la France connaîtra les premiers résultats de l’inflation de septembre, publiés de manière provisoire. Pour rappel, l’évolution des prix à la consommation avait augmenté de 1,8 % sur un an en août dernier, repassant sous la barre symbolique des 2 %.

Du côté des unlocks de token, il faudra surveiller celui de Yield Guild Games (YGG) le même jour. La plateforme de création de jeux Web3 va libérer plus de 9 millions de tokens YGG, soit 2,3 % de sa capitalisation. Cela correspond à plus de 4 millions de dollars au cours actuel.

Parmi les autres événements à surveiller cette semaine, on trouve des annonces possibles de la part de grandes banques américaines, qui songeraient à proposer des services de conservation de Bitcoin (BTC). Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, a ainsi fait courir les rumeurs ces derniers jours :

Credible rumors are circulating that one or more major banks in the US will soon be able to custody #Bitcoin. https://t.co/Zq9UzjoUjk

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 20, 2024