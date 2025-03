La Bourse de Paris s’est montrée optimiste ce lundi matin, avec une ouverture aux alentours de 0,50 %, à 8 082 points. Le CAC 40 avait cédé 0,63 % en clôture vendredi dernier. Même tendance également côté allemand, avec un DAX qui a ouvert avec une progression de 0,49 %.

L’optimisme semble de mise sur les marchés suite à un climat moins incertain que la semaine dernière. Le président américain Donald Trump a en effet parlé de « flexibilité » sur les droits de douane vendredi dernier, créant des espoirs pour une Europe qui se voit menacée de droits de douane de 200 %.

👉 Nos guides et tutos pour acheter des actions facilement

Par ailleurs, les discussions en cours entre la Russie et les États-Unis pourraient mener à un cessez-le-feu, ce qui contribue aussi à ce sentiment plutôt optimiste.

Le CAC 40 avait souffert depuis un mois, perdant 0,16 %. Mais l’indice phare montre une forte progression depuis le 1er janvier dernier, avec une progression de 9,45 %. Ces dernières heures, ce sont les valeurs liées à l’armement (Thalès, +3,54 %) et à l’aciérie (ArcelorMittal, +1,61 %) qui semblent partiellement porter la tendance.

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/feesLes CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 51% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus