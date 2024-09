Circle annonce l'arrivée de son stablecoin USDC sur la blockchain Sui

Un peu plus d'un an après le lancement de son mainnet, Sui va intégrer l'USDC, le 2e stablecoin le plus capitalisé du marché. Une arrivée qui souligne l'évolution rapide de l'écosystème Sui et la volonté de Circle d'étendre la disponibilité de son stablecoin.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/circle-annonce-arrivee-stablecoin-usdc-blockchain-sui/