Circle « explore actuellement la possibilité de créer un token » pour sa blockchain Arc

Tandis que Circle teste actuellement sa blockchain Arc, un token de gouvernance pourrait être lancé sur le réseau. Que savons-nous ?

Circle envisage de créer un token pour son layer 1 Arc

L’année dernière, le géant des stablecoins Circle a officialisé sa propre blockchain layer 1 Arc, qui évolue actuellement en testnet.

À l’occasion d’une conférence à Séoul, en Corée du Sud, Jeremy Allaire, le PDG de Circle, a confirmé lundi que le réseau pourrait bel et bien être doté de son propre token :

Nous explorons actuellement la possibilité de créer un token pour le réseau ARC afin de mettre en place des mécanismes de gouvernance, d'incitation et d'alignement économique, et de le faire évoluer progressivement vers un système de proof of stake. Nous espérons pouvoir vous en dire plus prochainement. Il s'agit probablement du projet de plateforme le plus important que nous ayons entrepris depuis la création de l'USDC, et nous sommes très enthousiastes quant à son potentiel, non seulement pour Circle, mais aussi pour tous les acteurs qui développeront et utiliseront cette plateforme.

Compte tenu de ces éléments, ce potentiel token ne semble donc être qu’une énième redite de ce qui se fait sur la plupart des blockchains layer 1, et, tandis que les altcoins n’ont globalement pas performé au cours des dernières années, il s’agira de voir comment cet actif pourrait apporter de la valeur à ses détenteurs.

👉 Pour aller plus loin — Tout savoir sur la blockchain Arc de Circle

Alors que le futur réseau est soutenu par des acteurs majeurs de la finance traditionnelle, tels que BNY, Deutsche Bank, Goldman Sachs ou encore Visa, nous verrons de quelle manière il parviendra ou non à se démarquer après le lancement de son mainnet.

En parallèle, l’action de Circle s’échange aujourd’hui à 105,5 dollars en bourse pour une capitalisation de milliards de dollars, tout de même en chute de 64,72 % depuis son plus haut historique (ATH) à près de 300 dollars le 23 juin 2025.

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Source : YouTube

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