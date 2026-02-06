Tether investit 150 millions de dollars dans cette plateforme d'investissement dans l'or

Alors que Tether accélère ses développements sur l'or, le géant des stablecoins a investi 150 millions de dollars dans la plateforme Gold.com. À quoi s'attendre avec cet accord ?

Tether continue de se développer sur le secteur de l'or

Déjà largement leader sur le segment des stablecoins, Tether revient régulièrement dans l'actualité pour ses investissements annexes venant diversifier son activité principale. L'un des autres cœurs de métier de l'entreprise concerne l'or, un segment qui prend d'ailleurs de plus en plus d'importance chez Tether au fil des mois.

Dernièrement, nous revenions d'ailleurs sur les déclarations de son PDG, Paolo Ardoino, qui expliquait que la société était en train de devenir « l’une des plus grandes banques centrales d’or au monde ».

Dans cette continuité, Tether a annoncé un investissement de 150 millions de dollars dans la plateforme Gold.com, et ce, à hauteur d'une participation minoritaire d'environ 12 %.

Dans le cadre de cet accord, le stablecoin XAUT, adossé à l'or, débarquera sur Gold.com, tandis que d'autres stablecoins de Tether pourraient aussi être utilisés :

Les deux entreprises étudient également la possibilité de permettre aux clients d'acheter de l'or physique en utilisant des cryptomonnaies, telles que l'USDT, le plus important stablecoin au monde, et l'USAT, le stablecoin adossé au dollar récemment lancé et réglementé au niveau fédéral. Ces possibilités restent toutefois soumises à des considérations réglementaires, techniques et commerciales.

De son côté, Paolo Ardoino explique que « pour Tether, l’exposition à l’or n’est pas une opération spéculative, mais une couverture et un investissement à long terme » destiné à protéger ses utilisateurs.

Dans son dernier rapport de transparence, Tether annonçait détenir 17,45 milliards de dollars de métaux précieux en date du 31 décembre. À ce jour, le XAUT se positionne également comme le 8e stablecoin le plus capitalisé au monde, à hauteur de 2,5 milliards de dollars.

Cela s'inscrit dans un contexte de flambée des métaux précieux où, malgré un décrochage de près de 13 % depuis son plus haut historique, l'once d'or s'échange toujours à 4 870 dollars, en hausse de 12,6 % depuis le début de l'année. Au total, le célèbre métal jaune est également capitalisé à 33 855 milliards de dollars.

Source : Tether

