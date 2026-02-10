Tether aide la Turquie à geler 460 millions d'euros de cryptomonnaies

En collaboration avec les autorités turques, Paolo Ardoino a affirmé que Tether avait opéré un gel de 460 millions d'euros « d'actifs en cryptomonnaies ». Retour sur cette affaire.

Tether collabore avec les autorités turques dans le gel d'USDT

Si les stablecoins offrent de nombreux avantages, il faut aussi noter la centralisation de la plupart d'entre eux, impliquant la possibilité pour l'émetteur de geler les avoirs présents sur une adresse à tout moment.

À travers un rapport de Bloomberg paru ce week-end, Tether en a fourni un nouvel exemple, après que Paolo Ardoino, le PDG de l'entreprise, a officialisé le gel d'un équivalent de 460 millions d'euros, suite à une sollicitation des autorités turques :

Les forces de l'ordre nous ont contactés, elles nous ont fourni des informations, nous les avons examinées et nous avons agi dans le respect des lois du pays. C'est ce que nous faisons systématiquement lorsque nous collaborons avec le ministère de la Justice, le FBI, etc.

En l'occurrence, le bureau du procureur général d'Istanbul a publié un communiqué le 30 janvier dernier, au sujet d'un dénommé Veysel Sahin. L'intéressé est soupçonné d'avoir exploité des plateformes de paris illégales et d'en avoir fourni l'infrastructure et ses biens ont donc été saisis, incluant de l'immobilier, des actions, des comptes en banque, ainsi que des stablecoins :

Suite à notre intervention dans ce dossier, les actifs en cryptomonnaies d'une valeur de 460 millions d'euros appartenant au suspect Veysel Sahin et détenus dans des sociétés internationales ont été gelés par la société auprès de laquelle le compte est domicilié. Le processus de rapatriement vers notre pays est en cours.

Début février, les autorités turques ont également annoncé le gel des avoirs d'un associé de Veysel Sahin, un dénommé Seref Yazici, qui exploitait la plateforme de cryptomonnaies Darkex. Ici, l'éventuelle intervention de Tether n'est pas encore claire.

À ce jour, Tether revendique sur le site Web de l'USDT avoir assisté les forces de l'ordre du monde entier dans plus de 1 800 affaires, dont 960 aux États-Unis. Au total, 3,4 milliards de dollars ont ainsi été gelés, dont 1,7 milliard de dollars par les autorités américaines.

Si le gel de fonds mal acquis peut être salué, cela doit aussi rappeler que tous les actifs numériques ne sont pas logés à la même enseigne que Bitcoin (BTC) en matière de décentralisation et d'incensurabilité. Si l'affaire dont il est question aujourd'hui porte sur le viol de lois d'un pays, certains gels sont parfois intervenus dans des cas bien plus discutables, comme lors de l'affaire Tornado Cash.

Sources : Bloomberg, X

