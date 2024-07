Les cryptomonnaies, une solution à la dévaluation de la monnaie turque ?

Entre une volonté de la Turquie de mieux réguler le marché et la forte dévaluation de la livre turque (TRY), le pays est l’un de ceux où l’on investit le plus dans les cryptomonnaies. Les Turcs ont investi à la fois dans le Bitcoin, les stablecoins, les altcoins et même les memecoins, laissant suggérer que les cryptomonnaies sont considérées comme une réserve de valeur et non pas juste comme un instrument spéculatif.

