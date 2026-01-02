Tether achète 780 millions de dollars de Bitcoin (BTC)

Un appétit démesuré : Tether continue d’accumuler du Bitcoin (BTC). Le géant des stablecoins vient de valider un achat de 780 millions de dollars. Quel est son but ?

Tether continue d’accumuler du Bitcoin

Le 31 décembre dernier, le PDG de Tether, Paolo Ardoino, confirmait l’achat de nouveaux Bitcoins. L’entreprise a fait l’acquisition de 8 888,88888 BTC, soit une somme correspondant à 780 millions de dollars au moment de l’achat.

À ce stade, Tether est la seconde entreprise privée détenant le plus de Bitcoins, après Block.one. Elle détiendrait 96 370 BTC, soit une somme équivalente à 8,6 milliards de dollars.

Au total, Tether s’est arrogée 0,45 % des 21 millions de BTC qui existeront au final. Pour comparaison, la seconde entreprise publique détenant le plus de Bitcoins, MARA Holdings, détient à ce stade 0,25 % des 21 millions de BTC.

15 % des profits dirigés vers le Bitcoin

Depuis 2023, Tether alloue 15 % de ses profits au Bitcoin. Une stratégie qui a accompagné la hausse considérable du cours du BTC jusqu’en 2025, jusqu’à la baisse de ces derniers mois.

Cela permet à Tether de diversifier ses réserves, tout en maintenant des actifs liquides qui adossent son stablecoin USDT. À ce stade, l’USDT représente 187 milliards de dollars, loin devant les autres principaux stablecoins.

Tether considère que le BTC est un actif rare et non dépendant d’un gouvernement, à l’inverse du dollar. Cela permet donc au géant de se constituer une forme d’assurance stratégique pour contrebalancer le poids du billet vert.

Le cours du BTC en berne en ce début d’année

La stratégie d’achats réguliers de Tether permet en principe de lisser les variations de prix du BTC. C’est particulièrement visible ces derniers mois : alors que le Bitcoin avait atteint un record absolu en octobre 2025, son cours a chuté de 29 % depuis.

Ce 2 janvier 2026, le cours du BTC atteint 89 500 dollars, soit une hausse de 1 % sur les 7 derniers jours. Sa capitalisation totale s’élève quant à elle à 1 789 milliards de dollars.

Sources : Paolo Ardoino via X, BitcoinTreasuries

