L'éclatement de la bulle de l'IA pourrait-il faire s'effondrer le cours du Bitcoin (BTC) ? Oui, selon Paolo Ardoino, le PDG de Tether.

Le Bitcoin encore trop corrélé à la Bourse ?

Le PDG de Tether s'exprimait au micro du podcast Bitcoin Capital. Il estimait que le Bitcoin courait peu de risques pour 2026... Sauf un : la bulle de l'intelligence artificielle (IA).

Selon lui, le scénario où l'enthousiasme pour l'IA s'effondrerait brutalement est plausible :

C’est une inquiétude selon laquelle les entreprises de l’IA dépensent trop d’argent dans les infrastructures et les centres de données, en cherchant à construire des quantités astronomiques de capacités électriques et à installer des GPU à grande échelle.

Cela pourrait conduire à un krach boursier majeur dans le secteur de la Tech... Or le cours du Bitcoin est encore corrélé à celui des valeurs technologiques, malgré un écartement récent. On a en effet vu ces derniers mois que le cours du BTC, s'il reste plutôt volatil, tend à suivre les grands mouvements de Wall Street.

C'est un problème, selon le PDG de Tether. D'autant plus que les valeurs associées à l'IA ont parfois montré quelques signes d'essoufflement. Cette semaine, les actions de Nvidia (NVDA), Oracle (ORCL) ou encore AMD ont chuté nettement.

D'où une question : l'éclatement de la bulle de l'IA annoncée à tort et à travers, entraînera-t-elle une chute massive du cours du Bitcoin ? Cela reste à voir.

Source : Bitcoin Capital

