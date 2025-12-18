La bulle de l'IA est le plus grand danger pour Bitcoin (BTC) selon le PDG de Tether (USDT)
L'éclatement de la bulle de l'IA pourrait-il faire s'effondrer le cours du Bitcoin (BTC) ? Oui, selon Paolo Ardoino, le PDG de Tether.
Acheter Bitcoin (BTC)
Publicité Bitpanda
Le Bitcoin encore trop corrélé à la Bourse ?
Le PDG de Tether s'exprimait au micro du podcast Bitcoin Capital. Il estimait que le Bitcoin courait peu de risques pour 2026... Sauf un : la bulle de l'intelligence artificielle (IA).
Selon lui, le scénario où l'enthousiasme pour l'IA s'effondrerait brutalement est plausible :
C’est une inquiétude selon laquelle les entreprises de l’IA dépensent trop d’argent dans les infrastructures et les centres de données, en cherchant à construire des quantités astronomiques de capacités électriques et à installer des GPU à grande échelle.
Cela pourrait conduire à un krach boursier majeur dans le secteur de la Tech... Or le cours du Bitcoin est encore corrélé à celui des valeurs technologiques, malgré un écartement récent. On a en effet vu ces derniers mois que le cours du BTC, s'il reste plutôt volatil, tend à suivre les grands mouvements de Wall Street.
👉 A lire - Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin ?
C'est un problème, selon le PDG de Tether. D'autant plus que les valeurs associées à l'IA ont parfois montré quelques signes d'essoufflement. Cette semaine, les actions de Nvidia (NVDA), Oracle (ORCL) ou encore AMD ont chuté nettement.
D'où une question : l'éclatement de la bulle de l'IA annoncée à tort et à travers, entraînera-t-elle une chute massive du cours du Bitcoin ? Cela reste à voir.Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes
Source : Bitcoin Capital
La Newsletter crypto n°1 🍞
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.