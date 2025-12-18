La bulle de l'IA est le plus grand danger pour Bitcoin (BTC) selon le PDG de Tether (USDT)

Le Bitcoin encore trop corrélé à la Bourse ?

Le PDG de Tether s'exprimait au micro du podcast Bitcoin Capital. Il estimait que le Bitcoin courait peu de risques pour 2026... Sauf un : la bulle de l'intelligence artificielle (IA).

Selon lui, le scénario où l'enthousiasme pour l'IA s'effondrerait brutalement est plausible :

blockquote icon

C’est une inquiétude selon laquelle les entreprises de l’IA dépensent trop d’argent dans les infrastructures et les centres de données, en cherchant à construire des quantités astronomiques de capacités électriques et à installer des GPU à grande échelle.

Cela pourrait conduire à un krach boursier majeur dans le secteur de la Tech... Or le cours du Bitcoin est encore corrélé à celui des valeurs technologiques, malgré un écartement récent. On a en effet vu ces derniers mois que le cours du BTC, s'il reste plutôt volatil, tend à suivre les grands mouvements de Wall Street.

👉 A lire - Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin ?

C'est un problème, selon le PDG de Tether. D'autant plus que les valeurs associées à l'IA ont parfois montré quelques signes d'essoufflement. Cette semaine, les actions de Nvidia (NVDA), Oracle (ORCL) ou encore AMD ont chuté nettement.

D'où une question : l'éclatement de la bulle de l'IA annoncée à tort et à travers, entraînera-t-elle une chute massive du cours du Bitcoin ? Cela reste à voir.

Source : Bitcoin Capital

