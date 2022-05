Terra : la proposition de fork de la blockchain proposée par Do Kwon est finalement adoptée

Décidément, la communauté semble encore solidement attachée au projet Terra (LUNA). Il y a quelques jours, son co-fondateur, Do Kwon, avait émis un projet de fork de la blockchain. Baptisé « Plan de relance de l'écosystème Terra 2 », celui-ci était proposé à la communauté depuis le 18 mai via un vote on-chain sur Terra Station.

Initialement, un premier sondage avait été soumis à la communauté afin de recueillir leur opinion sur ce projet. Celle-ci s'était positionné à 92 % sur un « Non », contre seulement 8 % de « Oui ». Toutefois, cela n'a pas semblé décourager Do Kwon qui a tout de même présenté sa proposition à la communauté.

La blockchain Terra fonctionnant sur le format d'une organisation autonome décentralisée (DAO), ce sont les détenteurs de LUNA qui doivent voter pour la proposition, au prorata du nombre de tokens qu'ils détiennent. Sauf que, contre toutes attentes, les résultats n'ont pas été dans le même sens.

1/ Terra 2.0 is coming.

With overwhelming support, the Terra ecosystem has voted to pass Proposal 1623, calling for the genesis of a new blockchain and the preservation of our community.

— Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 25, 2022