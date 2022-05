Terra : Do Kwon a modifié quelques points de sa proposition relative au fork en plein vote

Alors que le vote qui décidera si la blockchain Terra (LUNA) sera fork ou non le 27 mai se déroule depuis le 18 mai, Do Kwon, le PDG de Terraform Labs, a modifié quelques points de sa proposition.

Effectivement, après la récente descente aux enfers des tokens LUNA et UST, Do Kwon a soumis une proposition à la communauté de Terra afin de décider du futur de la blockchain, mais également afin de déterminer de quelle manière les personnes ayant investi dans l'écosystème pourraient être indemnisées.

Selon le PDG sud-coréen, ces changements visent à se conformer davantage aux retours et aux attentes de la communauté :

« Ce document a été édité en collaboration avec la Terra Builders Alliance, et a reçu l'aval de la TBA et de TFL. [...] Certains détails de l'allocation des tokens ont été modifiés dans la proposition pour tenir compte des commentaires de la communauté - les changements et les raisons sont décrits ici. »