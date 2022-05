Le protocole Anchor s'est vu liquider 1 milliard de dollars durant la descente de l'UST

Anchor détient désormais le record des plus grosses liquidations

Le protocole Anchor, un des piliers du succès que l'UST a pu connaître, a enregistré 1 milliard de dollars de liquidation au total la semaine dernière. Il s'agit, à ce jour, du montant de liquidation le plus haut jamais enregistré dans la finance décentralisée (DeFi) sur ce laps de temps.

Anchor était surtout connu pour proposer jusqu'à 19,5 % de rendements sur l'UST, ce qui est un taux très haut pour un stablecoin. Ainsi, peu de temps avant la perte de valeur de l'UST, Anchor détenait plus de 20 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

En comparaison, aujourd'hui, cette valeur avoisine le milliard de dollars. Bien sûr, cette impressionnante baisse est en rapport direct avec la perte de valeur de l'UST et du LUNA, qui observent aujourd'hui respectivement un cours de 0,05 dollar et 0,0001 dollar.

En plus de pouvoir déposer de l'UST sur Anchor pour bénéficier de ce fameux taux attractif de 19,5 %, il est également possible d'emprunter sur Anchor avec un rendement de 10 %.

Ainsi, les utilisateurs peuvent par exemple emprunter de l'UST en déposant de l'AVAX, du SOL, de l'ATOM ou encore du LUNA en collateral. Il est possible d'obtenir jusqu'à 60 % des collaterals déposés sous forme d'UST, mais si jamais la valeur des collaterals baisse trop, alors l'utilisateur se voit liquidé.

Conséquences de l'effondrement du LUNA

Certains utilisateurs avaient ainsi souhaité profiter de cette solution de prêt proposée par Anchor, mais en déposant des tokens LUNA en collateral. Le cours du LUNA étant passé de 80 dollars au début du mois à actuellement 0,0001 dollar, les prêts de cet ordre n'étaient bien sûr plus assurés.

Les conséquences n'ont pas été minces : sur un total de 1,048 milliard de dollars liquidés sur une semaine, les collaterals en LUNA seuls ont été liquidés à hauteur de 750 millions de dollars, soit 75 % du total. Les collaterals en AVAX ont été liquidés à hauteur de 261 millions de dollars, et le reste a été partagé entre l'ATOM, le SOL et l'Ether (ETH).

En comparaison, la dernière fois que l'écosystème de la DeFi avait connu un élan de liquidations de cette ampleur, c'était durant la baisse globale du marché des cryptomonnaies l'année dernière. Les protocoles Compound et Aave avaient alors liquidé pour 633 millions de dollars.

La plupart des liquidations sur la semaine dernière ont eu lieu les 9 et 10 mai, soit sur la période où le cours du LUNA a commencé à sensiblement baisser.

Rappelons qu'un vote se déroule actuellement sur Agora afin de déterminer si la blockchain Terra sera fork ou non le 27 mai prochain.

Source : The Block Data