Le protocole DeFi Anchor va réduire le taux de rendement des dépôts en UST

Succès du protocole Anchor

Anchor, un protocole de prêt décentralisé, rencontre un énorme succès ces derniers mois. Les rendements de 19,5% APY sont sur toutes les lèvres des adeptes de finance décentralisée (DeFi).

Selon DeFi Llama, 14,37 milliards de dollars sont verrouillés sur Anchor, cela représente plus de 53% de la valeur totale bloquée (TVL) sur la blockchain Terra (LUNA). Ce chiffre fait d’Anchor le plus grand protocole DeFi en termes de TVL dans l’écosystème Terra et le quatrième plus grand protocole interblockchain.

Ainsi, Anchor se situe derrière les 20 milliards de dollars de TVL de Curve (CRV), les 17 milliards de dollars de MakerDAO (MKR) et les 16 milliards de dollars du protocole Lido (LDO).

La majeure partie du succès du protocole Anchor est due au stablecoin TerraUSD (UST) qui permet actuellement d’obtenir un rendement de 19,49% par an sur les dépôts d’UST.

Terraform Labs, la société mère de Terra, avait dû injecter 1,1 milliard de dollars sous forme de tokens LUNA dans ses réserves face au succès croissant que rencontre le stablecoin UST. En effet, le protocole utilise une réserve pour subventionner les rendements.

De nombreux investisseurs en cryptomonnaies ont critiqué cette approche. Les détracteurs ont averti qu’elle pourrait déclencher une spirale de la mort pour le LUNA si le stablecoin perdait son ancrage. En outre, Anchor est également critiqué, car subventionner autant les rendements n'est pas viable à long terme.

Introduction d’un mécanisme de rendement dynamique

En réponse à ces critiques, une proposition pour réduire progressivement le taux de rendement a été soumise au forum de gouvernance d’Anchor le 25 février. Elle a été officiellement mise en ligne pour le vote jeudi 24 mars et adoptée.

Pour commencer, la fréquence d’ajustement du taux sera de 1 mois, ce qui signifie que chaque mois, le protocole ajustera le taux de rendement en fonction de l’état de la réserve.

Réserve du protocole Anchor - Source : Mirror Tracker

Le plafond des ajustements de taux est fixé à 1,5%, donc il pourra au maximum augmenter ou diminuer chaque mois de 1,5%. Les ajustements de taux seront positifs ou négatifs selon que la réserve de rendement s’est appréciée ou dépréciée durant le mois.

En pratique si la réserve diminue en avril, le premier changement du taux sera une réduction de 1,5 % à la date du 1er mai pour atteindre 18% (19,5 - 1,5). Nous pouvons lire dans la proposition :

« Il est temps de se concentrer sur la durabilité du protocole en réduisant le rendement global gagné par les déposants ».

Source : Forum Anchor

