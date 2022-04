Fireblocks ouvre la DeFi sur Terra (LUNA) aux investisseurs institutionnels

Fireblocks a officialisé ce mardi, que ses clients auraient désormais accès à l’écosystème Terra depuis sa plateforme. L’entreprise est spécialisée dans la fourniture de services liés aux cryptomonnaies, pour les investisseurs institutionnels, de manière sécurisée. Elle compte des clients donnant accès à des produits cryptos aux particuliers, comme Revolut, par exemple.

Fireblocks now supports DeFi on Terra! @terra_money is the second largest #DeFi protocol by TVL, and we’re thrilled to be the first and only platform to provide institutional-grade access to dApps on Terra. https://t.co/rPOkgnKGou $UST @anchor_protocol pic.twitter.com/cSqcrvCY4h

— Fireblocks (@FireblocksHQ) April 26, 2022