Le vote pour le fork de Terra (LUNA) est lancé, en dépit de réactions négatives de la communauté

Le futur de la blockchain Terra sera décidé à l'issue du vote actuellement en cours sur Terra Station, la plateforme de vote de la communauté, en parallèle du wallet. Cela fait suite à la proposition de hard fork de Terra émise par Do Kwon le 16 mai, qui a reçue énormément de retours négatifs.

Un sondage a d'ailleurs été publié sur la page relative à ce projet, afin de recueillir les avis des personnes concernées, recueillant 92 % de « Non » et seulement 8 % de « Oui ».

Selon Anton Gulin, directeur régional de l'exchange AAX, la confiance des gens envers Terra est au plus bas, et elle sera difficile à regagner :

« Le sentiment général à l'égard de Luna à travers la communauté crypto est exceptionnellement néfaste. Les traders et les investisseurs ont subi d'énormes pertes et doutent des actions de la direction qui ont suivi le depeg de l'UST. »

Il précise qu'actuellement, la communauté voit désormais Terra comme une niche d'actifs spéculatifs plutôt que comme une structure de layer 1, contrairement à ce qu'essaye d'avancer Do Kwon dans ses dernières sorties :

Pourtant, bien que le vote n'ait été lancé que ce matin, ce dernier est encore loin d'être clair quant à sa probable issue.

👉 Pour tout comprendre : Pourquoi le stablecoin UST s'est-il effondré et quel est l'avenir de l'écosystème Terra ?

Pour rappel, il est ici question de fork la blockchain Terra actuelle, qui s'appellera désormais « Terra Classic » (LUNC), vers la nouvelle blockchain qui conservera le nom de Terra et le token LUNA.

La nouvelle blockchain sera développée sans le stablecoin UST, et les nouveaux LUNA seront distribués sous forme d'airdrop entre les personnes possédant ou ayant possédé du LUNA.

Ceci étant, comme l'a prouvé le sondage plus haut, l'écrasante partie de la communauté de Terra semble opposée au fork, et plébiscite un burn des LUNA en surplus afin d'éventuellement redresser le cours de l'UST, pièce maîtresse de l'écosystème notamment grâce au protocole Anchor qui a connu un succès considérable grâce à ses rendements exceptionnels.

Toutefois, les validateurs et les différents protocoles inerrants à Terra ont une voix qui pèse fort pour ce vote. Ainsi, ce dernier à peine en ligne, les votes étaient déjà très rapidement favorables au fork, comme n'ont pas manqué de le souligner certains utilisateurs de Twitter.

Why does the voting begin with 11 million votes on yes? pic.twitter.com/iZl0oN3a2w

— Crypto Tea (@CryptoTea_) May 18, 2022