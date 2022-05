Terra : plusieurs plateformes d'échange soutiennent le plan de relance du LUNA

Quelques heures après que le fork de la blockchain Terra (LUNA) ait été accepté par la communauté, plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies ont annoncé leur soutien au plan de relance. Fier d'avoir obtenu l'aval des validateurs, Do Kwon, co-fondateur de Terra, a partagé les prises de position des exchanges sur son compte Twitter personnel.

Le projet de fork a d'abord reçu le soutien de Huobi, l'exchange chinois. La plateforme s'est engagée à « prendre en charge le lancement du LUNA 2.0 dès le 27 mai ». Quelques minutes plus tard, Bitfinex a également fait part de son soutien au plan de relance de Do Kwon. La firme a promis de donner plus d'informations sur le sujet dès que possible.

La plateforme singapourienne Bitrue s'est quant à elle félicitée de « poursuivre son soutien historique de Terra en étant la première plateforme à lancer le trading du LUNA V2 ». Très enthousiaste, l'exchange estime que le fork de la blockchain Terra va permettre au LUNA de renaître de ses cendres. Pour rappel, Bitrue était la première plateforme à lister la cryptomonnaie en 2019.

La vague de soutien ne s'est pas arrêtée là. La plateforme KuCoin s'est rapidement affichée en faveur de la renaissance du LUNA. C'est également le cas de Bybit. La plupart des exchanges ont publié un communiqué explicatif des changements apportés par le fork sur leur site web.

FTX will support new LUNA airdrop and suspend LUNA and UST markets. Details here: https://t.co/1tTdM4q4li pic.twitter.com/ElU7gKSJar

Enfin, Do Kwon a également partagé un tweet publié par FTX, la plateforme fondée par Sam Bankman-Fried. En miroir de Huobi, Bitfinex et consorts, l'exchange prendra en charge la nouvelle version du LUNA.

De son côté, Binance s'est gardée d'annoncer l'arrivée du nouveau LUNA sur sa plateforme. L'entreprise a fait preuve de davantage de réserve que ses concurrents en assurant travailler « en étroite collaboration avec l'équipe Terra sur le plan de rétablissement, visant à fournir aux utilisateurs touchés sur Binance le meilleur traitement possible ».

The Terra community just passed a vote to ‘Rebirth Terra Network’.

We are working closely with the Terra team on the recovery plan, aiming to provide impacted users on Binance with the best possible treatment. Stay tuned for further updates.

— Binance (@binance) May 25, 2022