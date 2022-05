Changpeng Zhao, le PDG de Binance, affirme que le fork de Terra (LUNA) serait inutile

Changpeng Zhao critique vis-à-vis de Terra

Le PDG de Binance ne s'était déjà pas montré tendre, à juste titre, vis-à-vis de la gestion de l'écroulement de l'écosystème Terra, et plus particulièrement de ses tokens LUNA et UST. Effectivement, le 13 mai, Changpeng Zhao avait déclaré publiquement que ses équipes avaient proposé des solutions à Terra, lesquelles étaient restées sans réponse.

Plus tard le même jour, Do Kwon, le fondateur de Terra, avait publié une proposition afin de sauver la structure de la blockchain et d'essayer de maintenir sa communauté via la distribution d'un nouveau token.

Suite à cette annonce, CZ en a profité pour faire un nouveau point sur la situation et préciser ses idées. Selon lui, l'idée de fork vers un « Terra 2 » avancée par Do Kwon est vouée à l'échec dans la mesure où cela ne créera aucune nouvelle valeur :

« Cela ne fonctionnera pas. Effectuer un fork ne donne aucune valeur au nouveau fork. C'est un vœu pieux. On ne peut pas annuler toutes les transactions après un ancien snapshot, à la fois sur la chain et hors chain (exchanges). Où est tout le BTC qui était censé être utilisé comme réserve ? »

Aussi, afin de protéger les utilisateurs de Binance, Changpeng Zhao avait annoncé dernièrement que les paires UST/BUSD et LUNA/BUSD seraient désactivées sur Binance, expliquant dans le même temps implicitement que le cours de ces 2 dernières n'était clairement pas en chemin pour repartir à la hausse.

Un manque de transparence venant de Terra

Depuis quelques jours, CZ défend l'idée que le meilleur moyen de retrouver le peg (repère) de 1 dollar pour l'UST serait de burn la quantité de tokens LUNA nécessaire. Effectivement, depuis le depeg de l'UST, une somme mirobolante de tokens LUNA a été créée, diluant ainsi totalement leur valeur.

« La réduction de l'offre devrait se faire par combustion, et non par bifurcation à une date ancienne, et abandonner tous ceux qui ont essayé de sauver le token. Je ne possède pas non plus de LUNA ou d'UST. Je ne fais que commenter. »

Le burn ajouté à l'utilisation des réserves en Bitcoin de Terra pourrait, selon lui, remettre l'UST sur les rails.

« Créer [minter], forker, cela ne crée pas de valeur. Racheter, burn, cela le fait, mais cela nécessite des fonds. Des fonds que l'équipe du projet n'a peut-être pas. [...] À cet égard, je souhaiterais qu'ils fassent preuve de plus de transparence. Beaucoup plus ! Et plus particulièrement concernant les transactions sur la blockchain (txids) de tous les fonds. »

Il termine en ajoutant que l'erreur est humaine, rattrapable, mais qu'il est essentiel d'être toujours transparent vis-à-vis de sa communauté :

"Les échecs peuvent se produire et se produiront. Mais lorsqu'ils se produisent, il est extrêmement important de faire preuve de transparence, de communiquer rapidement et d'assumer ses responsabilités envers la communauté."

Une absence remarquée de Do Kwon

Bien que le nom du fondateur de Terra ne soit pas mentionné, il est fort probable que CZ fasse allusion au manque de communication de Do Kwon, qui a été totalement absent des radars pendant quasiment 3 jours entiers durant la perte de valeur de ses 2 tokens, et ce après avoir dit à sa communauté de « tenir bon ».

En tant que simples observateurs, nous ne savons actuellement pas ce qui se passe au sein des bureaux de Terra, mais il semble toutefois regrettable que les équipes en charge du projet refusent l'aide du PDG de Binance, qui a déjà aidé financièrement des projets en difficulté par le passé, notamment suite au hack de la sidechain Ronin par exemple.

Changpeng Zhao rappelle d'ailleurs à travers son tweet que Binance Labs avait participé financièrement à hauteur de 3 millions de dollars en 2018 pour soutenir le développement de la blockchain Terra. Il précise, pour terminer, que « l'UST est arrivé bien plus tard après notre investissement initial ».

