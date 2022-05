Le trading de tokens LUNA est interrompu sur Crypto.com suite à une erreur de prix

Face au cataclysme que rencontrent actuellement l'UST et le LUNA de l'écosystème Terra depuis quelques jours, les exchanges ne sont pas non plus épargnés.

Effectivement, hier après-midi, sur le créneau de 12h40 à 13h39, les utilisateurs de Crypto.com se sont retrouvés face à des prix incorrects sur le token LUNA. Par conséquent, dans la grande majorité des cas, cela leur a fait perdre encore davantage d'argent, accentuant les pertes provoquées par le LUNA.

L'erreur a cependant été détectée par le système de l'exchange, et le trading du token a été mis sur pause jusqu'à nouvel ordre. Nous noterons qu'aujourd'hui, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a annoncé que les paires de trading UST/BUSD et LUNA/BUSD avaient été désactivées pour protéger les utilisateurs.

Tous les utilisateurs concernés par la différence de prix de Crypto.com sur cette tranche horaire ont été avertis par mail de l'erreur et se verront dédommager de 10 dollars sous forme de tokens CRO.

Une compensation visant à calmer un peu les utilisateurs concernés, ces derniers n'ayant pas manqué d'afficher leur mécontentement sur Twitter :

Anyone else getting screwed by @cryptocom? Sold $Luna for a profit only for them to go into my account reverse the transaction, only give me back part of the $Luna, not return the money I paid for the missing Luna and then lock it so it can't be traded. Which way to @binance?

— Dann (@Dann48528820) May 12, 2022