Le trading de LUNA et d'UST provisoirement mis à l'arrêt sur Binance afin de protéger les utilisateurs

En début d'après-midi, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a tweeté pour faire un point sur la situation dramatique relative à l'écosystème de Terra (LUNA). On y apprend notamment que les paires de trading UST/BUSD et de LUNA/BUSD ont été suspendues.

1. At #Binance we prioritize user protection. We made the decision to suspend LUNA and UST trading. Here's why.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 13, 2022