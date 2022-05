Blockchain de nouveau suspendue, Do Kwon menacé, LUNA à 0,001$... Le point sur Terra ce matin

Terra : la blockchain suspendue une seconde fois cette nuit

La blockchain Terra avait déjà été suspendue en fin de journée hier, afin de se protéger d'une éventuelle attaque. Elle avait été ensuite redémarrée, mais pour un court moment : les équipes ont annoncé une nouvelle pause forcée ce matin :

The Terra blockchain has officially halted at block 7607789. Terra Validators have halted the network to come up with a plan to reconstitute it. More updates to come. — Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 13, 2022

Le message laconique explique simplement que les validateurs ont suspendu le réseau afin de « trouver un plan pour le reconstituer ». Pour rappel, le mécanisme d'équilibrage du stablecoin a échoué ces derniers jours, ce qui a entraîné à la fois le cours du LUNA et celui de l'UST dans une spirale infernale.

Une des principales communautés de Terra ferme ses portes

Autre signe de ce sauve-qui-peut : la communauté Terra coréenne de Kakaotalk, qui existait depuis 2019 et comptait des milliers d'investisseurs, a annoncé qu'elle fermait ses portes :

Translation for chat in Kakao - The people who verify the nodes will stop working

- LFG shouldn't have tried to be pegged on $1 or so

- I should have taken half of the loss in advance.

- I think Do Kwon will sell his house and leave Korea.

- why are you going to his home? Don't — DoJangCrypto (@cryptojangDo) May 13, 2022

Selon des rapports d'utilisateurs Twitter, les responsables auraient laissé un dernier message :

« C'est vraiment la fin. Les validateurs s'en vont eux aussi. Il va vendre la maison et s'enfuir. »

Do Kwon aurait été menacé par des investisseurs en colère

L'homme vers lequel tous les regards se tournent en ce moment, c'est bien sûr Do Kwon. Le responsable de Terra est silencieux sur les réseaux depuis le 11 mai, après avoir laissé un message plutôt optimiste aux utilisateurs :

14/ Terra’s focus has always oriented itself around a long-term time horizon, and another setback this May, similar to last year, will not deter the #LUNAtics. Short-term stumbles do not define what you can accomplish. It’s how you respond that matters. — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 11, 2022

Depuis, le projet s'est complètement effondré, et on n'a pas de nouvelles de Do Kwon. Selon le média coréen Money Today, le responsable de l'UST aurait cependant demandé des services de protection d'urgence de la part de la police coréenne. Une ou plusieurs personnes auraient en effet visité sa maison, voire seraient entrés par effraction. Devant la colère des investisseurs, certains ayant perdu toutes leurs économies, le créateur du projet semble en tout cas en danger.

Le cours du LUNA sous 0.01 dollar, Binance déliste la cryptomonnaie

Ce qui pousse les investisseurs à menacer Do Kwon, c'est bien sûr la chute catastrophique du LUNA, la cryptomonnaie native de Terra. Sur Binance, le cours de la cryptomonnaie a touché 0.001 dollar ce matin :

Figure 1 : le LUNA ne vaut presque plus rien

En conséquence, la plateforme d'échange a annoncé qu'elle suspendait les dépôts et retraits de LUNA :

Deposits and withdrawals on Terra Network $LUNA temporarily suspended.https://t.co/0VCaGXoiVO — Binance (@binance) May 13, 2022

De son côté, l'UST n'a toujours pas rétabli la parité avec le dollar, une éventualité de plus en plus improbable alors que le réseau Terra continue de vivre sa spirale infernale. Ce matin, le cours de l'UST affiche 0.15 dollar. Il était bien remonté jusqu'à 0.84 dollar hier, mais le répit aura été de courte durée :

Figure 2 : Le cours du stablecoin UST ne se maintient plus au niveau du dollar

Conclusion

La lente agonie de Terra sous les yeux des investisseurs n'a fait que se prolonger au cours de la nuit. Alors qu'hier, on entendait encore certaines voix parler avec optimisme du futur de la blockchain, cela ne semble plus être le cas ce matin. Il est en effet difficile d'imaginer un avenir où Terra parvienne à nouveau à restaurer la confiance des investisseurs.

Source : Money Today - Graphiques : Trading View, LUNA/BUSD, UST/USD

